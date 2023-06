von Uli Rauss, Andrea Ritter und Dagmar Seeland Die Mitfahrer des bei der "Titanic" havarierten Tauchboots "Titan" sind zahlungskräftige Kunden, es ist eine illustre Gesellschaft. Einige waren besessen von dem Wrack, und, das zeigen Äußerungen: Sie wussten, auf was sie sich einließen.

In den dunklen Tiefen des Atlantik, 370 Meilen vor der Küste von Neufundland suchen Helfer nach einer fünfköpfigen Crew. Sie sind gefangen in einen Mini-Tauchboot mit Carbon- und Titanhülle und den Außenmaßen 6,70 Meter mal 2,80 Meter. Die "Titan" der US-Firma Ocean Gate Expeditions kann 4000 Meter tief tauchen. Sie startete ihren Tauchgang am Sonntag früh um vier Uhr, tief hinunter zu den beiden Wrackteilen der "Titanic", die in einer Tiefe von über 3700 Meter Tiefe liegen. Nach einer Stunde 45 Minuten brach laut US-Küstenwache der Kontakt mit dem Mutterschiff "Polar Prince" ab.