Sehen Sie im Video: 300.000 russische Reservisten – Putin ordnet Teilmobilisierung für Ukraine-Krieg an. STORY: Russlands Präsident Wladimir Putin hat eine Teilmobilisierung der Streitkräfte angekündigt. Es gehe darum, russische Gebiete zu verteidigen, sagte Putin am Mittwoch in einer Fernsehansprache. Eingezogen würden nur Personen, die sich derzeit in der militärischen Reserve befänden. Das Dekret zur Teilmobilisierung sei unterzeichnet, die Mobilisierung beginne noch am Mittwoch. Laut dem russischen Verteidigungsministerium betrifft die Mobilmachung 300.000 Menschen. Als Ziel nannte Putin eine Befreiung des Donbas in der Ostukraine. Russland werde alle seine Ressourcen nutzen, um sein Volk zu verteidigen. Dem Westen warf der russische Präsident zugleich vor, Russland atomar zu erpressen. Russland habe "viele Waffen, um darauf zu antworten", sagt Putin und fügte hinzu: "Dies ist kein Bluff." Deutschlands Vizekanzler Robert Habeck nannte die Teilmobilisierung eine weitere Eskalation des völkerrechtswidrigen Angriffskrieges auf die Ukraine. "Ein schlimmer und falscher Schritt erneut aus Russland, den wir natürlich politisch bewerten und beraten werden, wie darauf zu antworten ist. Jedenfalls ist für mich und für die Bundesregierung klar, dass wir die Ukraine in dieser schwierigen Zeit weiter vollumfänglich unterstützen werden." Die Ukraine hatte zuletzt ihre Vorstöße auf russisch-kontrolliertes Territorium im Osten der Ukraine verstärkt. Angesichts der Gegenoffensive kündigten pro-russischen Separatisten an, Referenden über einen Beitritt zu Russland bereits zwischen dem 23. und 27. September durchzuführen.

Teilmobilisierung in Russland Geheime Klausel in Putins Befehl – was sich dahinter verbergen soll

von Ellen Ivits Wie viele Soldaten will Wladimir Putin im Rahmen seiner Teilmobilisierung einziehen? Die Antwort auf diese Frage soll sich hinter einem geheimen Absatz in seinem Befehl verbergen.

Zehn Punkte enthält der Befehl Wladimir Putins zu Teilmobilisierung in Russland. Auf der Seite des Kremls ist das Dekret im vollen Wortlaut zu finden. Doch zwischen Punkt 6 und Punkt 8 herrscht Leere. Was steht in dem geheimen siebten Punkt des Befehls?

Der Pressesprecher des russischen Präsidenten Dmitri Peskow erklärte, dass der unveröffentlichte siebte Absatz des präsidialem Erlasses die Zahl der zu mobilisierenden Bürger benenne. "Er ist für den amtlichen Gebrauch bestimmt und deshalb kann ich ihn nicht enthüllen", sagte Peskow während eines Reporter-Briefings. "Das Einzige, was ich Ihnen sagen kann, ist, dass Sergej Schoigu in seinem Interview von 300.000 Personen gesprochen hat." Also werde in dem Absatz die Rede von bis zu 300.000 Menschen sein, zitierte die Nachrichtenagentur Interfax Peskow.

Warum man allerdings eine Zahl, die praktisch zeitgleich mit dem Dekret veröffentlicht wurde, geheim halten muss, wollte Peskow nicht erklären.

25 Millionen Reservisten und Wehrpflichtige

Verteidigungsminister Sergej Schoigu sagte am Mittwochmorgen in einem Interview mit dem Fernsehsender Russland 24, dass 300.000 Reservisten einberufen werden. Gleichzeitig verfügt Russland laut dem Minister über eine "riesige Mobilisierungsressource". Der Kreml soll auf mehr als 25 Millionen Menschen im Rahmen der verkündeten Teilmobilisierung zugreifen können. Gemäß dem Gesetz können Wehrdienstpflichtige und Reservisten eingezogen werden.

Flucht vor Teilmobilisierung?

Putins Befehl löst in Russland Panik aus. Bereits am Vorabend, als erste Gerüchte auftauchten, stieg in die Trends der Suchmaschinen die Frage auf: Wie kann ich Russland verlassen?

Die russischen Behörden versuchen nun, die Panik einzudämmen. Die Leiterin der Föderalen Tourismusagentur, Zarina Doguzowa erklärte, es seien keine zusätzlichen Beschränkungen auf Ausreisen aus Russland eingeführt worden. "Ich bekomme eine große Anzahl von Fragen zum Ausreisen ins Ausland unter den Bedingungen der Teilmobilisierung. Nach unseren Informationen wurden derzeit keine zusätzlichen Beschränkungen für Auslandreisen eingeführt", schrieb sie in ihrem Telegram-Kanal.

Sie schloss aber nicht aus, dass sich das bald ändern kann. "Wir müssen die entsprechenden offiziellen Erklärungen abwarten. Wir haben die entsprechenden Informationen angefordert", fügte sie hinzu.