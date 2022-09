Sehen Sie im Video: 300.000 russische Reservisten – Putin ordnet Teilmobilisierung für Ukraine-Krieg an.









STORY: Russlands Präsident Wladimir Putin hat eine Teilmobilisierung der Streitkräfte angekündigt. Es gehe darum, russische Gebiete zu verteidigen, sagte Putin am Mittwoch in einer Fernsehansprache. Eingezogen würden nur Personen, die sich derzeit in der militärischen Reserve befänden. Das Dekret zur Teilmobilisierung sei unterzeichnet, die Mobilisierung beginne noch am Mittwoch. Laut dem russischen Verteidigungsministerium betrifft die Mobilmachung 300.000 Menschen. Als Ziel nannte Putin eine Befreiung des Donbas in der Ostukraine. Russland werde alle seine Ressourcen nutzen, um sein Volk zu verteidigen. Dem Westen warf der russische Präsident zugleich vor, Russland atomar zu erpressen. Russland habe "viele Waffen, um darauf zu antworten", sagt Putin und fügte hinzu: "Dies ist kein Bluff." Deutschlands Vizekanzler Robert Habeck nannte die Teilmobilisierung eine weitere Eskalation des völkerrechtswidrigen Angriffskrieges auf die Ukraine. "Ein schlimmer und falscher Schritt erneut aus Russland, den wir natürlich politisch bewerten und beraten werden, wie darauf zu antworten ist. Jedenfalls ist für mich und für die Bundesregierung klar, dass wir die Ukraine in dieser schwierigen Zeit weiter vollumfänglich unterstützen werden." Die Ukraine hatte zuletzt ihre Vorstöße auf russisch-kontrolliertes Territorium im Osten der Ukraine verstärkt. Angesichts der Gegenoffensive kündigten pro-russischen Separatisten an, Referenden über einen Beitritt zu Russland bereits zwischen dem 23. und 27. September durchzuführen.

