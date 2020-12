Ein Agent des russischen Inlandsgeheimdiensts FSB soll laut Kremlkritiker Alexej Nawalny den Giftanschlag auf ihn zugegeben haben. Nawalny veröffentlichte auf Youtube einen Mitschnitt eines Telefonats mit dem mutmaßlichen Agenten, das das beweisen soll. Den Berichten zufolge soll Nawalny seine Telefonnummer unterdrückt und durch eine andere ersetzt haben, um seine wahre Identität zu verschleiern. Er soll sich als Assistent des Chefs des russischen Sicherheitsrats ausgegeben haben. Er habe jetzt Gewissheit, sagte Nawalny: "Wir haben sie an die Wand gedrückt. Es gibt mehr als genug Beweise, aber ich werde sie nicht vor Gericht präsentieren. Ich kann sie nur den russischen Bürgern präsentieren. Ich habe Sie das vorige Mal gefragt und Sie haben mir sehr bei der Verbreitung von Informationen geholfen, und ich frage Sie jetzt noch einmal. Putin lügt in der jährlichen Pressekonferenz, er nutzt alle Zeitungen und Fernsehkanäle, um seine Lügen zu verbreiten. Unsere einzige Antwort kann darin bestehen, die Wahrheit zu sagen. Beteiligen Sie sich daran - lassen Sie das ganze Land Putin fragen - warum gibt es keine Untersuchung?" Eine Recherche mehrerer Medien hatte kürzlich acht FSB-Agenten für den Giftanschlag auf Nawalny verantwortlich gemacht. Nawalny war im August auf einem Inlandsflug zusammengebrochen. Er war zunächst in Russland in ein Krankenhaus gebracht und später in die Berliner Charité geflogen worden. Russland hatte eine Vergiftung des Putin-Gegners bestritten. Der FSB bezeichnete die jüngste Veröffentlichung Nawalnys als Fälschung.