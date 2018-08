Nach der Festnahme eines russischen Staatsbürgers in seiner Wohnung in diesem Berliner Mietshaus am Mittwoch, wird dem 31-Jährigen vorgeworfen, einen Terroranschlag in Deutschland vorbereitet zu haben. Er wurde als "radikal-islamisch gesinnt" eingestuft. Frauke Köhler ist Sprecherin der federführenden Bundesanwaltschaft in Karlsruhe. "Wir werfen Magomed-Ali C. vor, hier in Deutschland gemeinsam mit dem bereits in Frankreich inhaftierten Clement B. einen Anschlag geplant zu haben. Unsere Erkenntnisse, die zu der heutigen Festnahme geführt haben, beruhen ganz wesentlich auf Ermittlungen der französischen Strafverfolgungsbehörden gegen Clement B." Der war im April 2017 in Marseille festgenommen worden. Bei ihm fand man 3 Kilogramm hochexplosives TATP. Das soll der russische Festgenommene noch im Oktober zuvor in seiner Berliner Wohnung gelagert haben. Das TATP sollte zu einem nicht bekannten Zeitpunkt irgendwo in Deutschland gezündet werden, um eine möglichst große Zahl von Menschen zu töten. Die Anschlagsvorbereitungen der beiden Verdächtigen konnten aber von der Polizei gestört werden. "Bei ihren Anschlagsvorbereitungen... Weshalb die Angst hatten, auffliegen zu können. Und sie beschlossen daher zunächst, sich zu trennen. Mogamed-Ali C. ist in Berlin geblieben, Clement B. ist dann nach Frankreich gereist. Außerdem gebe es Hinweise auf eine Verbindung zwischen dem nun Tatverdächtigen und Anis Amri, der im Dezember 2016 einen Anschlag auf den Berliner Breitscheidplatz verübt hatte. "Magomed-Ali C. besuchte regelmäßig die inzwischen geschlossene Fussilet-Moschee in Berlin. Auch Clement B. soll sich dort aufgehalten haben. Wie wir alle wissen, war die Fussilet-Moschee auch eine Anlaufstelle von Anis Amri. Von daher kann es natürlich sein, dass sich Magomed-Ali C. und Anis Amri dort über den Weg gelaufen sind." Ein Kontaktaufnahme der beiden in der Berliner Moschee sei denkbar. Die Verbindung zwischen Amri und Clement B. aber sei gesichert. Dessen Telefonnummer sei in Amris Handy sichergestellt worden. Am Donnerstag soll der in Berlin festgenommene Russe dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofes in Karlsruhe vorgeführt werden.