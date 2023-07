Das Parlament in Texas hatte im Juni entschieden, die Trinkpausen für Bauarbeiter in einigen Großstädten ab September zu streichen (Archivfoto)

In Texas herrschten schon im Juni Temperaturen bis zu 40 Grad. Nun hat der US-Bundesstaat die bislang lokal festgelegten Trinkpausen für Bauarbeiter gestrichen – obwohl auch schon Bauarbeiter an den Folgen von Hitze gestorben sind. Die Regelung soll ab September gelten.

Der US-Bundesstaat Texas hat in einigen Großstädten gesetzlich vorgeschriebene Trinkpausen für Bauarbeiter gestrichen – und das mitten in einer Hitzewelle. Der Bürgermeister von Houston, Sylvester Turner, hat bereits Klage eingereicht. Auch die Gewerkschaft AFL-CIO reagierte am Mittwoch empört. In Texas seien schon Arbeiter an den Folgen von Hitze gestorben, erklärte Gewerkschaftsvertreterin Ana Gonzalez. "Texas ist mit Blick auf Bauarbeiten der tödlichste Bundesstaat." Von 2011 bis 2022 seien laut Statistik 42 Beschäftigte in der Baubranche in Texas an Hitzefolgen gestorben.

Bereits im Juni bis zu zu 40 Grad Celsius in Texas

In den Städten Austin oder Dallas etwa haben Bauarbeiter das Recht, alle vier Stunden eine Trinkpause zu machen und sich zehn Minuten im Schatten aufzuhalten. Das Parlament des Bundesstaats hatte im Juni entschieden, diese Regelungen zu streichen; Gouverneur Greg Abbott unterzeichnete dies bereits. Die neuen Regeln treten im September in Kraft. Der Gesetzgeber hatte argumentiert, die örtlichen Regeln widersprächen teilweise denen des Bundesstaates.

In Texas und anderen Regionen im Süden der USA war es in den beiden letzten Juniwochen sehr heiß, die Temperaturen erreichten bis zu 40 Grad Celsius. Offiziellen Angaben zufolge starben 13 Menschen an den Folgen der Hitze.

