Sehen Sie im Video: Marihuana ist in Thailand nun legal – Freude bei Verkäufern und lange Schlangen









STORY: Als der Kunde Nummer 1 am Donnerstag in Bangkok dieses Geschäft betrat, gab es großen Applaus. Das besondere ist nämlich, dass in Thailand nun Marihuana verkauft werden darf. Damit ist Thailand das erste asiatische Land, das den Anbau und Konsum von Cannabis entkriminalisiert hat. Entsprechend groß war die Vorfreude, wie der 24-jährige Rittipong Dachkul, Kunde Nummer 1 in diesem Geschäft, bestätigt: "Ich habe seit gestern Abend gewartet und bin extra nach der Arbeit mit dem Bus hierher gefahren. Ich wusste, dass der Laden noch geschlossen sein würde. Aber ich habe gewartet und beobachtet, wie das Personal den Laden umgeräumt hat. Ich wollte den Beginn dieses Wandels miterleben." Lange Schlangen bildeten sich vor dem Geschäft, in dem verschiedene Sorten verkauft werden, zu Preisen zwischen 450 und 2.100 Baht, das sind umgerechnet zwischen 12 und 55 Euro. Der Besitzer des Geschäfts kann es noch gar nicht richtig fassen: "Ich hätte mir diesen Tag nie erträumen können. Wir haben uns ein Jahrzehnt lang für dieses Gesetz und für diese Änderung eingesetzt. Und jetzt ist es tatsächlich geschehen. Ich bin sehr aufgeregt und glücklich darüber." Thailand war lange Zeit für seine sehr strengen Anti-Drogen-Gesetze bekannt. Daher ist es eine überraschende Kehrtwende. Allerdings begrenzen die Behörden die Stärke der legalen Cannabisprodukte. Zugelassen ist ein THC-Gehalt von 0,2%. Wer gegen das Gesetz verstößt, dem drohen Gefängnis- oder Geldstrafen.

Mehr