Die Zeitungen waren sich nach der Abstimmung im Unterhaus einig: Die britische Premierministerin Theresa May hat eine historische Niederlage erlitten, ihr Brexit-Deal mit der EU ist so tot wie ein ausgestorbener Vogel. May war mit ihrem Brexit-Abkommen im Parlament krachend gescheitert. Das Unterhaus votierte am Dienstagabend mit 432 zu 202 Stimmen gegen den mühsam mit der EU ausgehandelten Ausstiegsvertrag. Es ist die schwerste Niederlage für eine britische Regierung in der jüngeren Geschichte und das erste Mal seit 1864, dass das Parlament ein Abkommen der Regierung zu Fall bringt. Der Ausgang war erwartet worden, wenn auch nicht in dieser Deutlichkeit. May sagte nach dem Votum, es sei nun deutlich, dass das Parlament die Vereinbarung ablehne. Aber die Abstimmung sage nichts darüber, was das Parlament unterstützte. Nun müsse deutlich gemacht werden, ob die Regierung immer noch das Vertrauen der Abgeordneten habe. Das wird sich schon am Mittwochabend zeigen. Dann soll nämlich über ein Misstrauensvotum entschieden werden, das Oppositionsführer Jeremy Corbyn von der Labour-Partei unmittelbar nach der Abstimmung beantragt hatte. Immerhin schien es so, dass May bei dem anstehenden Misstrauensvotum auf eine Unterstützung ihrer internen Kritiker zählen kann. Sowohl die nordirische Partei DUP, die Mays Minderheitsregierung toleriert, aber gegen den Brexit-Vertrag gestimmt hatte, als auch Gegner des Ausstiegsabkommens in der eigenen Partei kündigten an, sich hinter die Premierministerin zu stellen. Wenige Wochen vor dem geplanten Austritt aus der EU am 29. März steckt Großbritannien damit in der schwersten politischen Krise seit einem halben Jahrhundert. Wie es mit dem Brexit weiter geht, ist unklar. EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker warnte, das Risiko eines ungeordneten EU-Austritts sei gestiegen.