Wenn die britische Premierministerin in der Downing Street ein Stehpult aufbauen lässt, verheißt das normalerweise nichts Gutes. Vor nicht mal zwei Wochen putzte Theresa May an eben diesem Pult das eigene Parlament herunter, und alle fragten sich, was in diese Frau gefahren sei.

Am frühen Dienstagabend ergriff sie nun wieder hinter dem ominösen Pult das Wort, und diesmal fragten sich die harten Brexiter, was wohl in diese Frau gefahren sei. Es war ein Hilfeschrei in doppelter Hinsicht: Elf Tage vor dem möglichen Rauskrachen aus der EU kündigte sie an, in Brüssel einen weiteren, möglichst kurzen Brexit-Aufschub zu erbitten, den sie dann dazu nutzen will, die Opposition in Gestalt von Labour-Chef Jeremy Corbyn an Bord zu holen und die komplett verfahrene Patt-Situation zu lösen. Nun fragt man sich zweierlei: Erstens, warum fällt das May erst jetzt ein? Und zweitens, wie das ausgehen mag, wenn die vermutlich schwächste Premierministerin der britischen Geschichte mit dem vermutlich schwächsten Oppositionsführer der britischen Geschichte die vermutlich wichtigste Frage der jüngeren britischen Geschichte zu lösen gedenkt?

Sie werden reden - immerhin!

Immerhin, sie werden reden. Das ist in Zeiten wie diesen schon mal was. Grundsätzlich aber bleibt das Ganze ein Trauerspiel.

Abends zuvor hatten sich die Parlamentarier zum zweiten Mal binnen weniger Tage auf keinen Kompromiss einigen können, weil sie eigene Interessen über die der Nation stellten. Das war beschämend und peinlich – und gab May ein wenig Auftrieb, den sie nutzte. Die Abgeordneten, so viel war klar geworden, können es offenkundig auch nicht besser.

Theresa May gibt eine ihrer roten Linien auf

Der Auftritt der Premierministerin war aber insofern bemerkenswert, weil sie sich nun ganz eindeutig auf der Seite der Remainer im Kabinett positioniert hat, die einen möglichst weichen Brexit und etwa eine Zollunion mit der Europäischen Union anstreben. Sie gibt damit eine ihrer berühmten roten Linien auf. Dieser Richtungswechsel ist gleichermaßen eine Ohrfeige für die Brexit-Extremisten auf den harten Bänken und für die Brexit-Befürworter im Kabinett. Es wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit darüber zu Rücktritten kommen – was im Übrigen nichts Neues und fast Routinesache ist. Sage und schreibe 28 Minister und Staatssekretäre kündigten in 32 Monaten May.

Und auch etwas anderes hatte sich nicht geändert – die erratische Art der Kommunikation. Corbyn, heißt es, sei über ihr Statement vorab nicht informiert gewesen. Er brauchte dann einen Moment, um sich zu schütteln. Und stimmte zu. Was blieb ihm übrig? Noch mal verneinen in einer Woche des Nein-Hagels?

May und Corbyn - ein letztes Brexit-Hurra

Die Regierung hat in der Brexit-Frage bislang ebenso raumgreifend versagt wie die 650 Volksvertreter, die mit großem Getöse vergangene Woche die Macht über das Prozedere übernommen hatten, nur um sie fahrlässig zu verschleudern. Nun also, letztes Hurra, May und Corbyn, ausgerechnet. Die beiden stehen sich zwar in herzlicher Abneigung gegenüber, und bis auf ihre immense Sturheit haben sie wenig gemein. Das ist nicht weiter schlimm, das ist Politik. Schlimm ist nur, dass es für diesen längst überfälligen Schritt zweieinhalb Jahre brauchte. Corbyn sprach, er nehme zur Kenntnis, dass sich die Kollegin bewegt habe. Spät, sehr spät. Hoffentlich nicht zu spät.