Neun Tage vor dem geplanten Austritt aus der Europäischen Union hat die britische Premierministerin Theresa May bei der EU eine Verschiebung des Termins bis zum 30. Juni beantragt. Sie sagte am Mittwoch in einer turbulenten Sitzung des Parlaments in London, dass sie nicht bereit sei, den Austritt über diesen Termin hinaus zu verschieben. Die Regierung plane, nach dem bevorstehenden EU-Gipfel einen dritten Anlauf zu unternehmen, für ihren Brexit-Vertrag im Unterhaus eine Mehrheit zu bekommen. Sollte diese zustande kommen, werde die Verschiebung dem Unterhaus Zeit verschaffen, die Ausführungsgesetze zu beraten. Und wenn nicht, dann werde das Unterhaus entscheiden müssen, wie es weitergehen solle. Die EU-Kommission stemmt sich in einer ersten Reaktion gegen eine Brexit-Verschiebung bis zum 30. Juni. In einem Papier für den bevorstehenden EU-Gipfel nennt die Kommission zwei Optionen für einen Aufschub des Briten-Austritts. Entweder man verlängere bis zum Beginn der Europawahlen am 23. Mai oder bis zum Ende des Jahres. Im letzteren Fall müsse Großbritannien an der Europawahl teilnehmen. Bundesaußenminister Heiko Maas, SPD, am Mittwoch in Berlin: "Mit dem Brief von Theresa May ist überhaupt kein Problem gelöst. Allenfalls wird die Lösung des Problems verschoben oder aufgeschoben. Wir haben immer gesagt; wenn im Rat entschieden werden soll über eine Fristverlängerung für Großbritannien; dann wüssten wir gerne wieso, weshalb, warum." Der geplante Austritt von Großbritannien aus der Europäischen Union ist bisher noch der 29. März.