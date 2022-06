Auch im abgeschotteten Pjöngjang bleibt das 70. Thronjubiläum der britischen Monarchin nicht unbemerkt. Zu ihrem großen Tag erreichen Queen Elizabeth auch Glückwünsche von Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un.

Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un hat der britischen Königin Elizabeth II. zu ihrem 70. Thronjubiläum eine Glückwunschbotschaft übermittelt. "Ich gratuliere Ihnen und Ihrem Volk zum Nationalfeiertag Ihres Landes, dem offiziellen Jahrestag des Geburtstags Ihrer Majestät", heißt es in der Botschaft an die Königin, die nach Angaben des Außenministeriums am Donnerstag abgeschickt wurde.

Damit bezog Kim sich auf die Militärparade "Trooping the Colour", mit der Großbritannien am Donnerstag offiziell den Geburtstag der Queen feierte. Dabei jubelten zehntausende Menschen in London der 96-Jährigen zu. Ihr tatsächlicher Geburtstag ist am 21. April.

Queen hatte Nordkorea zur Staatsgründung gratuliert

Wie die staatliche Nachrichtenagentur KCNA berichtete, hatte vergangenes Jahr die Queen Nordkorea zum Jahrestag der Gründung des Landes am 9. September eine Glückwunschbotschaft geschickt.

London und Pjöngjang unterhalten seit dem Jahr 2000 diplomatische Beziehungen. Die britische Botschaft in Nordkorea ist derzeit allerdings wegen der Reisesperren wegen des Coronavirus geschlossen. Die Beziehungen werden zudem durch die zahlreichen Raketentests Nordkoreas seit Jahresbeginn belastet. Neben Nordkorea hatten zahlreiche andere Staatsoberhäupter wie US-Präsident Joe Biden und Papst Franziskus ihre Glückwünsche übermittelt.

"Trooping the Colour"-Parade Die Queen strahlt auf dem Balkon – Kinder von William und Kate verzücken in der Kutsche 1 von 20 Zurück Weiter Zurück Weiter Darauf haben Royal-Fans gewartet: Mitglieder des Königshauses treffen zur Militärparade "Trooping the Colour" ein, mit der in London der Geburtstag und das 70-jährige Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. gefeiert wird. Herzogin Camilla teilte sich die Kutsche mit Herzogin Kate und deren Kindern George, Charlotte und Louis. Mehr

Elizabeth II. hatte am 6. Februar 1952 den britischen Thron bestiegen. Die landesweiten Feierlichkeiten zum 70. Jahrestag finden wegen des besseren Wetters aber erst jetzt statt.