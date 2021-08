Die Entwicklungen nach der Machtübernahme der Taliban im stern-Ticker zur Lage in Afghanistan.

Die News zur Lage in Afghanistan:

17.57 Uhr: Russisches Außenministerium sieht Stabilisierung der Lage durch Taliban

Nach der Rückkehr der Taliban an die Macht in Afghanistan "stabilisiert" sich nach russischen Angaben die Lage in der Hauptstadt Kabul und dem Land. Die radikalislamischen Kämpfer hätten begonnen, "die öffentliche Ordnung wiederherzustellen", erklärte das russische Außenministerium am Montag. Zudem hätten sie für die Sicherheit der örtlichen Zivilbevölkerung und der diplomatischen Vertretungen garantiert. Im Gegensatz zu den westlichen Staaten will Russland seine Botschaft offen halten. Nach Angaben seines Außenministeriums steht Russland bereits in direktem Kontakt mit "Vertretern der neuen Behörden" in Kabul.

17.38 Uhr: Nato-Krisensitzung zu Afghanistan am Dienstag

Die Botschafter der Nato-Mitgliedstaaten werden am Dienstag in einer Krisensitzung über die Lage in Afghanistan beraten. Im Anschluss werde Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg um 15.00 Uhr (MESZ) eine Pressekonferenz geben, teilte ein Vertreter des Bündnisses mit. Es ist Stoltenbergs erster Auftritt vor den Medien seit Juni.

17.35 Uhr: Amnesty fordert umfassendere Evakuierungen

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hat die Bundesregierung zu einem umfassenderen Evakuierungseinsatz in Afghanistan aufgerufen. "Die Bundesregierung bleibt über das bislang Zugesagte hinaus gefordert", erklärte Markus Beeko, Generalsekretär von Amnesty International in Deutschland, am Montag. Neben Ortskräften müssen auch Journalistinnen und Journalisten, Frauenrechtler und Menschenrechtsverteidiger, "die akut besonderer Gefahr ausgesetzt sind, unbürokratisch soweit möglich geschützt und evakuiert werden". Es brauche zudem kurzfristige breitere Aufnahmeprogramme. "Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit, der jede Minute Menschenleben kostet." Die Bundesregierung dürfe sich hier nicht in ihrer Hilfe beschränken, "sondern sollte aktiver Teil einer internationalen Notinitiative sein".

17.26 Uhr: Maas gibt Fehleinschätzung zu

Nach der faktischen Machtübernahme der militant-islamistischen Taliban in Afghanistan hat Bundesaußenminister Heiko Maas Fehler eingeräumt. "Es gibt auch nichts zu beschönigen: Wir alle – die Bundesregierung, die Nachrichtendienste, die internationale Gemeinschaft – wir haben die Lage falsch eingeschätzt", räumte er am Montag ein. Man habe nicht vorhergesehen, dass die afghanischen Streitkräfte nicht bereit gewesen seien, sich den Taliban entgegenzustellen. "Das ist eine Fehleinschätzung gewesen von uns allen. Darüber werden wir sicherlich auch zu reden haben", sagte Maas.

Sehen Sie dazu im Video Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock, die die Bundesregierung kritisiert:

US-Soldaten haben auf dem Flughafen von Kabul am Montag zwei bewaffnete Männer getötet. Inmitten von tausenden Menschen, die sich dort friedlich aufhielten, hätten zwei Männer ihre Waffen "auf bedrohliche Weise geschwungen", sagte ein Vertreter des Pentagon. Nach der Machtübernahme der Taliban versuchen tausende Menschen, das Land zu verlassen.