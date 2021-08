+++ Ticker +++ Lage in Afghanistan "Dramatisch und furchtbare Entwicklung": Merkel kündigt Rettung möglichst vieler Ortskräfte und Helfer an

Die Entwicklungen nach der Machtübernahme der Taliban im stern-Ticker zur Lage in Afghanistan.

Die News zur Lage in Afghanistan:

19.12 Uhr: Merkel verspricht Rettung möglichst vieler Ortskräfte und Helfer

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die Rettung möglichst vieler Ortskräfte der Bundeswehr und Mitarbeiter von Entwicklungshilfe und NGOs angekündigt. 1900 von 2500 Ortskräften seien bereits ausgeflogen worden. Hoffnungen auf eine Aufnahme in Deutschland dämpfte die Kanzlerin allerdings. Rund 1500 Helfer seien für weitere Organisationen in Afghanistan im Einsatz gewesen, auch diese sollten möglichst ausgeflogen werden. Ebenso wie Frauenrechtlerinnen und Journalist:innen. Etwa 600 haben sich laut Merkel während eines Statements in Berlin bisher gemeldet. Die Bedingungen am Flughafen in Kabul nannte die Kanzlerin "extrem schwierig". Die Entwicklung in Afghanisten sei "dramatisch und furchtbar".

18.59 Uhr: Über 300 türkische Staatsbürger aus Kabul ausgeflogen

Trotz des Chaos auf dem Flughafen von Kabul hat die Türkei mehr als 300 Staatsangehörige aus Afghanistan ausgeflogen. Die vom türkischen Außenministerium gecharterte Maschine der Turkish Airlines landete am Nachmittag mit 324 Passagieren an Bord in Istanbul, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu meldete. Ihr war der Start in Kabul gelungen, während tausende Afghanen verzweifelt versuchten, einen Platz für einen Evakuierungsflug zu erwischen. Das Ministerium hatte die Boeing 777 bereits am Wochenende nach Kabul geschickt, um türkische Staatsangehörige zurückzubringen, die einen entsprechenden Antrag gestellt hatten.

18.41 Uhr: Laschet gegen pauschale Zusage für Aufnahme afghanischer Flüchtlinge

CDU/CSU-Kanzlerkandidat Armin Laschet hat sich für die Aufnahme bestimmter gefährdeter Gruppierungen aus Afghanistan in Deutschland ausgesprochen, eine pauschale Öffnung für Flüchtlinge nach der Machtübernahme der Taliban aber abgelehnt. Als Beispiel nannte er "Frauen, die sich besonders in diesem Afghanistan, das auf Freiheit hoffte, engagiert haben". Das sei etwas wie ein Kontingent, sagte der CDU-Vorsitzende in Berlin nach Beratungen von Präsidium und Bundesvorstand seiner Partei. "Aber ich glaube, dass wir jetzt nicht das Signal aussenden sollten, dass Deutschland alle, die jetzt in Not sind, quasi aufnehmen kann. Die Konzentration müsse darauf gerichtet sein, vor Ort, jetzt diesmal rechtzeitig – und anders als 2015 – humanitäre Hilfe zu leisten", sagte Laschet. Mit Blick auf den damaligen Flüchtlingsstrom nach Deutschland betonte er: "Wir dürfen die Fehler von 2015 nicht wiederholen."

18.38 Uhr: Maas verteidigt Zeitpunkt der Rettungsaktion

Bundesaußenminister Heiko Maas hat die Entscheidung, das Botschaftspersonal nicht früher aus Kabul abgezogen zu haben, gegen Kritik verteidigt. Dies sei in Abstimmung mit anderen Ländern erfolgt, "die genauso verfahren sind", sagte er am Montag in Berlin. Zudem wäre es unter anderen Umständen "unmöglich gewesen, die 1900 Ortskräfte, die schon in Deutschland sind, nach Deutschland zu bringen. Das war Aufgabe des Botschaftspersonals." Inzwischen befindet sich laut Maas nur noch das Kernteam der Botschaft in Kabul, das nun die Evakuierung der Ortskräfte und verbliebenen deutschen Staatsbürger organisiere.

18.22 Uhr: Maas: "So viele Menschen wie möglich aus der Situation retten"

Die aktuellen Bilder, vor allem von den verzweifelten Menschen am Flughafen von Kabul, hat Bundesaußenminister Heiko Maas als "außerordentlich schmerzhaft" bezeichnet. Es komme jetzt für die Bundesregierung darauf an, "so viele Menschen wie möglich aus dieser Situation zu retten".

Dafür solle der Kreis derjenigen, die in Deutschland aufgenommen werden, noch einmal erweitert werden, sagte der Außenminister. Er solle neben den Ortskräften der Bundeswehr und der Bundesregierung nun auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Nichtregierungsorganisationen, der Entwicklungshilfe sowie Menschenrechtsaktivisten und Frauenrechtlerinnen umfassen. "Diese Zahl wird multipliziert werden müssen mit den Familienangehörigen", so Maas weiter. Der Großteil der Betroffenen sei bereits in Kabul. Maas räumte allerdings ein, dass noch unklar sei, wie diese Menschen unter den aktuellen Umständen zum Flughafen gelangen könnten. Soweit ihnen das gelinge, sollten sie sowohl mit deutschen wie auch mit US-Flugzeugen ausgeflogen werden, sagte der Minister. Derzeit seien bereits 1900 afghanische Ortskräfte in Deutschland. Auch der Großteil des deutschen Botschaftspersonals sei bereits am Sonntag aus Kabul ausgeflogen worden.

18.13 Uhr: Bundeswehrmaschine über Kabul in Warteschleife

Der Evakuierungseinsatz der Bundeswehr in der afghanischen Hauptstadt Kabul ist ins Stocken geraten. Zwei Militärtransporter vom Typ A400M wurden am Montag nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aufgehalten, weil sie wegen des Chaos auf dem Flughafen Kabul derzeit dort nicht landen können. Sie hingen deswegen nach einem Tankstopp zunächst im aserbaidschanischen Baku fest. Eine der Maschinen startete dann am Nachmittag von dort nach Kabul, blieb aber zunächst in einer Warteschleife in der Luft. Zivilisten auf dem Flugfeld verhinderten weiterhin die Landung der Maschine, hieß es aus Militärkreisen.

17.57 Uhr: Russisches Außenministerium sieht Stabilisierung der Lage durch Taliban

Nach der Rückkehr der Taliban an die Macht in Afghanistan "stabilisiert" sich nach russischen Angaben die Lage in der Hauptstadt Kabul und dem Land. Die radikalislamischen Kämpfer hätten begonnen, "die öffentliche Ordnung wiederherzustellen", erklärte das russische Außenministerium am Montag. Zudem hätten sie für die Sicherheit der örtlichen Zivilbevölkerung und der diplomatischen Vertretungen garantiert. Im Gegensatz zu den westlichen Staaten will Russland seine Botschaft offen halten. Nach Angaben seines Außenministeriums steht Russland bereits in direktem Kontakt mit "Vertretern der neuen Behörden" in Kabul.

17.38 Uhr: Nato-Krisensitzung zu Afghanistan am Dienstag

Die Botschafter der Nato-Mitgliedstaaten werden am Dienstag in einer Krisensitzung über die Lage in Afghanistan beraten. Im Anschluss werde Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg um 15.00 Uhr (MESZ) eine Pressekonferenz geben, teilte ein Vertreter des Bündnisses mit. Es ist Stoltenbergs erster Auftritt vor den Medien seit Juni.

17.35 Uhr: Amnesty fordert umfassendere Evakuierungen

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hat die Bundesregierung zu einem umfassenderen Evakuierungseinsatz in Afghanistan aufgerufen. "Die Bundesregierung bleibt über das bislang Zugesagte hinaus gefordert", erklärte Markus Beeko, Generalsekretär von Amnesty International in Deutschland, am Montag. Neben Ortskräften müssen auch Journalistinnen und Journalisten, Frauenrechtler und Menschenrechtsverteidiger, "die akut besonderer Gefahr ausgesetzt sind, unbürokratisch soweit möglich geschützt und evakuiert werden". Es brauche zudem kurzfristige breitere Aufnahmeprogramme. "Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit, der jede Minute Menschenleben kostet." Die Bundesregierung dürfe sich hier nicht in ihrer Hilfe beschränken, "sondern sollte aktiver Teil einer internationalen Notinitiative sein".

17.26 Uhr: Maas gibt Fehleinschätzung zu

Nach der faktischen Machtübernahme der militant-islamistischen Taliban in Afghanistan hat Bundesaußenminister Heiko Maas Fehler eingeräumt. "Es gibt auch nichts zu beschönigen: Wir alle – die Bundesregierung, die Nachrichtendienste, die internationale Gemeinschaft – wir haben die Lage falsch eingeschätzt", räumte er am Montag ein. Man habe nicht vorhergesehen, dass die afghanischen Streitkräfte nicht bereit gewesen seien, sich den Taliban entgegenzustellen. "Das ist eine Fehleinschätzung gewesen von uns allen. Darüber werden wir sicherlich auch zu reden haben", sagte Maas.

Sehen Sie dazu im Video Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock, die die Bundesregierung kritisiert:

US-Soldaten haben auf dem Flughafen von Kabul am Montag zwei bewaffnete Männer getötet. Inmitten von tausenden Menschen, die sich dort friedlich aufhielten, hätten zwei Männer ihre Waffen "auf bedrohliche Weise geschwungen", sagte ein Vertreter des Pentagon. Nach der Machtübernahme der Taliban versuchen tausende Menschen, das Land zu verlassen.