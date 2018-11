Dramatische Szenen in Tijuana am Sonntag. Rund 500 Migranten aus Mittelamerika protestieren an der Grenze zwischen Mexiko und den USA. Einige von ihnen versuchen, die Grenze zu durchbrechen. Mexikanische Sicherheitskräfte gehen gegen die Demonstranten vor. US-Grenzbeamte feuern mit Tränengas auf die Menschen und schließen den Grenzübergang. Das mexikanische Innenministerium teilte am Sonntag mit, die Behörden hätten die Proteste an der Grenze zwischen Tijuana und San Diego mittlerweile eingedämmt. Trotz der angespannten Lage gebe es keine Pläne, das Militär zu entsenden. Diejenigen, die gewaltsam und illegal versucht hätten, die Grenze zu den USA zu überschreiten, würden in ihre Herkunftsländer abgeschoben, erklärte das Innenministerium in Mexiko-Stadt. In Tjiuana harren nach mexikanischen Angaben mehr als 7000 Menschen aus Mittelamerika aus. Sie sind vor Armut und Gewalt in ihrer Heimat zu Fuß über tausende Kilometer geflohen und wollen in die USA, um einen Antrag auf Asyl zu stellen. US-Präsident Donald Trump will die Menschen erst einreisen lassen, wenn in den USA über ihre Asylanträge positiv beschieden wurde. Dies kann Monate dauern. Um die Migranten aufzuhalten, hat Trump ein großes Militäraufgebot an die Grenze entsandt.