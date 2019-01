Erneut haben Beamte an der Grenze zwischen Mexiko und den USA Tränengas gegen Migranten eingesetzt. Am Grenzübergang in Tijuana konnten Wolken des schädlichen Gases gesehen werden, und einer der Migranten, der eine Gasdosen aufhob und zurück auf die Seite der USA warf. US-Behörden sagten zu dem Vorfall, Migranten hätten die Grenzbeamten zuvor mit Steinen beschmissen. Ein Augenzeuge der Nachrichtenagentur Reuters gab an, keine Steine schmeißenden Menschen gesehen zu haben. Bereits im November hatten die USA Tränengas an der Grenze eingesetzt, um Einwanderer auseinanderzutreiben. Sie wurden dafür aus dem Ausland heftig kritisiert, Mexiko forderte eine Untersuchung des Vorfalls. Die Diskussionen um die Einwanderungspolitik in den USA spitzen sich immer weiter zu. Ausgelöst durch den Streit um die Finanzierung einer Grenzmauer befindet sich die Regierung immer noch in einem partiellen Behördenstillstand.