Tiara Mack zog im Januar 2021 in den Senat von Rhode Island ein – als erste schwarze, offen lesbische Frau. Mit einem Wahlkampfvideo, das sie am 4. Juli an einem der berühmten Strände ihrer Wahlheimat aufgenommen hat, sorgte sie jetzt für Aufregung.

Der Grund: Die Demokratin zeigt sich im knappen Bikini, dabei steht sie auf dem Kopf und gibt ihr Twerking-Talent zum Besten.

Geteilt hat sie das Video auf ihrem Wahlkampfkonto - @mackdistrict6 auf TikTok.

Selber betitelte sie den Post mit den Worten: „Eine vielversprechende Senatorin auf der Suche nach Aufmerksamkeit auf Block Island".

Ihr Videos beendet sie mit den Worten: „Wählt Senatorin Mack":

Die möglicherweise beabsichtigten Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten. Mack nimmt sich die Kommentare vor, einen nach dem anderen und gibt ihnen ehrliche Antworten.

„Ich will nie wieder hören, dass Sie sich darüber beschweren, dass "Frauen in diesem Land nicht respektiert werden", schreibt beispielsweise ein User. Darauf die Senatorin: „Ich weiß, ich habe einen Abschluss einer Eliteuni, ich bin eine gewählte Senatorin, egal, was ich trage oder was ich mache, sie werden mich trotzdem nicht respektieren."

Stunden nachdem sie es gepostet hat, geht das Kopfstand-Twerk-Video in Amerika viral. Auf Twitter wundert sich die 28-Jährige: „Krass: Die konservativen, aus dem Gleichgewicht gebrachten Internet-Accounts gehen ganz schön ab, wenn man auf dem Kopf twerkt."

Aber Mack bekommt auch Zuspruch von vielen jungen Wählern. Ein User schreibt: „Personen des öffentlichen Lebens sind auch echte Menschen. Wenn sie twerken will, lasst sie twerken."

Eine andere schreibt: "Ich würde gern mehr Politiker so sehen."

