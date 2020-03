Angespannte Lage im Grenzgebiet von Türkei und Griechenland, hier auf der griechischen Seite bei Kastanies: Flüchtende wollen von der türkischen Seite in Richtung EU. Die türkische Führung wirft griechischen Sicherheitskräften vor, an der Grenze aktuell einen Migranten getötet und fünf weitere verletzt zu haben. Der Sprecher der griechischen Regierung, Stelios Petsas, sagte am Mittwoch in Athen, das sei Propaganda: O-Ton: "Die türkische Seite schafft und verbreitet Fake News, die gegen Griechenland gerichtet sind. Heute haben sie eine weitere dieser Lügen erschaffen. Mit Menschen, die angeblich durch griechisches Feuer verletzt seien. Ich weise das kategorisch zurück." Zwei Vertreter der türkischen Sicherheitskräfte und türkische Behördenvertreter erklärten hingegen, griechische Polizei und Grenzschützer hätten nahe eines Grenzübergangs mit scharfer Munition geschossen. Daraufhin sei ein Migrant in einem Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen. Fünf weitere seien an Kopf und Beinen verletzt worden. An der Grenze zu Griechenland haben sich auf türkischer Seite mehr als 10.000 Migranten versammelt, um von dort aus in die EU zu kommen. Es handelt sich vor allem um Menschen aus Syrien, anderen Staaten des Nahen Ostens und Afghanistan.