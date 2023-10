von Dagmar Seeland Premier Rishi Sunak versucht sich als Pragmatiker, doch prominente Parteifreunde haben andere Pläne. Sie huldigen dem Populismus – allen voran seine Vorgängerin Liz Truss.

Es gab viele Höhepunkte auf der diesjährigen Tory-Parteikonferenz in Manchester: Etwa den Tanz der früheren Innenministerin Priti Patel mit Trump- und Putin-Freund Nigel Farage zu Frank Sinatras "Can’t take my eyes off you". Oder die Podiumsdiskussionen, bei denen ein ums andere Mal die Relevanz der Europäischen Menschenrechtskonvention infrage gestellt wurde. Ein weiterer unvergesslicher Moment war, als Premier Rishi Sunak verkündete, eine Teilstrecke der Hochgeschwindigkeits-Bahnlinie HS2 zu streichen. Das weit fortgeschrittene Multimilliarden-Projekt, das Manchester besser an London hätte anbinden sollen, wäre so ziemlich das einzige greifbare Vermächtnis nach 13 Jahren Tory-Regierung gewesen. Nun ist es auch damit vorbei.