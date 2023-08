Japans Gesellschaft ist konservativ, die Politik noch mehr. Maria Akasada stört sich daran nicht, sie will demnächst die erste Transgender-Bürgermeisterin des Landes werden – in einer kleinen Stadt in der Provinz. Eva Casper

Maria Akasaka holt aus und haut den Fächer auf den Kopf des Mannes. Dreimal. Dann läuft sie zum nächsten Tisch und holt wieder aus. Dabei singt sie. Ihr blaues Paillettenkleid glitzert, genau wie die Krone auf ihrem Kopf. Wenn sie durch den Saal läuft, drehen die Menschen sich nach ihr um. Sie ist der Stargast an diesem Abend in "Marias Dinnershow" in Kameoka, einer Stadt im Westen Japans, nahe Kyoto. Ein Konzert mit Comedyeinlagen, wie etwa die Aktion mit dem Fächer. Die Musik ist das, was man im Deutschen wohl Schlager nennen würde. Lieder, die vor allem die älteren Besucher kennen, die zu den Songs mitklatschen oder mitwippen.