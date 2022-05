Sehen Sie im Video: Jill Biden zu Besuch bei Olena Selenskyj.









STORY: Die First Lady der USA, Jill Biden, ist zu einem Überraschungsbesuch in der Ukraine gereist. Bei dem Abstecher von ihrer Reise nach Rumänien und in die Slowakei traf sie auf die First Lady der Ukraine, Olena Selenska. Die Ehefrauen der Präsidenten beider Länder besuchten ein Schulgebäude in Uschurod , das als Notunterkunft für ukrainische Flüchtlinge dient. Am selben Tag besuchten auch Politiker anderer verbündeter Staaten die Ukraine, so Bundestagspräsidentin Bärbel Bas und der kanadische Regierungschef Justin Trudeau. Dieser kündigte an, alle Handelszölle auf ukrainische Einfuhren für ein Jahr auszusetzen. Kanada werde auch weiter Waffen und militärische Ausrüstung an die Ukraine liefern. Darüber hinaus werde sein Land neue Sanktionen gegen Russland verhängen.

