Sehen Sie im Video: Trump – "Corona-Impfstoff ist ein Weihnachtswunder" – seine Rede klingt nach Abschied.













US-Präsident Donald Trump hat sich am Donnerstag bei einer Ansprache im Weißen Haus bei allen bedankt, die bei der Herstellung des Coronavirus-Impfstoffes geholfen haben. "Es ist wahrhaftig ein Weihnachtswunder, einer der größten medizinischen Erfolge in der Geschichte, sagen sie." Einen Dank sprach er auch an die Strafverfolgungsbehörden des Landes aus, denen die Amerikaner eine friedliche Zeit verdanken, so Trump. "Und wir denken an all die Helden des Militärs, speziell an die, die diese Weihnachtsferien weit weg von zu Hause verbringen, denken. Heute bitten wir Gott, diese Nation zu segnen, und wir beten, dass er jeder amerikanischen Familie eine Weihnachtssaison voller Freude, Hoffnung und Frieden beschert. Im Namen von Melania und der gesamten Trump-Familie: "Frohe Weihnachten an alle! Und ein wir wünschen allen ein tolles und glückliches neues Jahr. Danke." Nach Trumps Niederlage bei der diesjährigen Präsidentenwahl, wird der demokratische Sieger Joe Biden am 20. Januar seine Amtszeit beginnen. Bis dahin ist Trump noch im Amt.

Mehr