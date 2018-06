The Trump Of The Week: Darum schäme ich mich als Amerikaner für mein Land

The Trump of The Week

mit Steven Montero

Was hat unser Trumpel diese Woche wieder getan oder getwittert?

Wir möchten Ihnen einmal die Woche einen Überblick über die Eskapaden des US-Präsidenten geben.

Mein Name ist Steven Montero. Herzlich willkommen zu unserer neuen Show: The Trump of The Week!

Wir wissen: Trump zeigt sich als US-Präsident in verschiedenen Rollen.

Mal ist er Wahlkampf-Trump, mal gibt er sich Mühe tatsächlich "presidential" zu sein – und am Mittwoch hat er sich der Welt als Reality-Show-Trump präsentiert.

Darauf hat die Welt gewartet: Der Präsident der Vereinigten Staaten trifft sich mit Amerikas beliebtesten Reality-Star Kim Kardashian, die höchstpersönlich ins Weiße Haus geladen war.

Und dabei ging es tatsächlich um Politik – so behauptet das Weiße Haus.

Mit breitem Grinsen twitterte Trump: "Großartiges Treffen mit Kim Kardashian heute. Haben über Gefängnisreform und Verurteilungen gesprochen."

Trump – früher selbst Reality-Star in der Serie "The Apprentice", die er noch bis letztes Jahr produzierte – schien das Treffen mit Kim jedenfalls sichtlich zu genießen.

Was kann also schiefgehen, wenn der mächtigste Mann der Welt sich Berater wie Kim Kardashian ins Weiße Haus lädt?

Außerdem haben wir diese Woche wieder ein wunderbares Exemplar des Wahlkampf-Trumps in freier Wildbahn beobachten können.

Bei einer Rally in Nashville, Tennessee, nutzte Trump seine Fanbase, um sich mal wieder so richtig feiern zu lassen.

Trumps Garant für eine jubelnde Masse: sein Lieblingsthema The Wall – Die Mauer.

Großkotzig verkündete Trump:

"Mexiko tut absolut nichts, um zu verhindern, dass Menschen aus Honduras und diesen ganzen anderen Ländern in die USA kommen. Sie werden für die Mauer bezahlen – und sie werden es genießen."

Genießen – darauf muss mal erstmal kommen!

Wie respektlos! Vor allem für ein Staatsoberhaupt.

Ich als Amerikaner schäme mich in solchen Momenten. Nicht nur für mein Land, aber auch ganz, ganz persönlich.

Eine Reaktion aus Mexiko ließ jedenfalls nicht lange auf sich warten. Mexikos Präsident, Enrique Peña Nieto, stellt über Twitter klar:

"Presidente @realDonaldTrump: NO."

Check das doch endlich!

Die Mexikaner haben nicht das geringste Interesse daran, für dein blödes Mauer-Projekt zu blechen!

Klicken Sie nächste Woche wieder, wenn es heißt: The Trump Of The Week.