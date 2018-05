US-Präsident Donald Trump hat das für den 12. Juni geplante Gipfeltreffen mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un infrage gestellt. Wenn bestimmte Bedingungen nicht erfüllt seien, könne das in Singapur geplante Treffen auch ausfallen oder verschoben werden, sagte Trump am Dienstag am Rande eines Gesprächs mit seinem südkoreanischen Kollegen Moon im Weißen Haus. Die Wahrscheinlichkeit dafür sei groß. Trump betonte, dass die Abrüstung der nordkoreanischen Atomwaffen ein entscheidendes Kriterium sei. Er glaube, dass Kim dieses Problem ernsthaft angehe. Wenn das Treffen nicht zustande komme, wäre es auch in Ordnung. Vielleicht werde es später stattfinden. Das Präsidialamt teilte nach Trumps Gespräch mit Moon aber mit, man bereite sich weiter auf das Gipfeltreffen am 12. Juni vor. Die USA seien bereit, wenn Nordkorea das Treffen wolle. Moon sagte seinem Sprecher zufolge, es gebe keinen Grund, an dem Willen Nordkoreas zu zweifeln.