Es sollte sein großer Auftritt werden: Der verurteilte Ex-Anwalt von Donald Trump, Michael Cohen, hat am Mittwoch schwere Vorwürfe gegen den US-Präsidenten Donald Trump erhoben. In der Anhörung vor einem Ausschuss des Repräsentantenhauses nannte er Trump am Nachmittag unter anderem einen "Rassisten", "Schwindler" und "Betrüger". Er kündigte an, seine Behauptungen durch Dokumente zu belegen. O-Ton: Trump sei im Wahlkampf vorab informiert gewesen, dass die Enthüllungsplattform Wikileaks Emails seiner Rivalin Hillary Clinton veröffentlichen werde. Laut Cohen hat der Trump-Berater Roger Stone dem jetzigen Präsidenten von einem Telefonat mit Wikileaks-Gründer Julian Assange berichtet. Trump hat in der Vergangenheit geleugnet, vorab von dem Leck gewusst zu haben. Er habe zudem im Auftrag von Trump nach dessen Wahl 130.000 Dollar Schweigegeld an die als Stormy Daniels bekannte Porno-Schauspielerin gezahlt, um eine Affäre mit ihr zu vertuschen. Damit wurden Gesetze zur Wahlkampffinanzierung verletzt. Cohen wurde unter anderem deswegen zu drei Jahren Haft verurteilt. Er war über ein Jahrzehnt lang einer der engsten Vertrauten Trumps. Cohen hat nach eigenen Angaben keine direkten Beweise für geheime Absprachen des Trump-Lagers mit der russischen Führung. Er habe aber einen Verdacht. Der US-Präsident, der derzeit in Vietnam zum Gipfeltreffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un ist, warf Cohen via Twitter vor zu lügen, um eine kürzere Haftstrafe zu bekommen. Cohen sei nur einer von mehreren Anwälten gewesen, die für ihn gearbeitet hätten.