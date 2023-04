Anklage in New York

von Marc Drewello Donald Trump wird im Fall Stormy Daniels in New York vor Gericht gestellt. Sein Anwalt in dem Verfahren ist der bekannte Strafverteidiger Joe Tacopina – und das macht einigen in Trumps Team offenbar mächtig Sorgen.

Der Sturm auf das US-Kapitol, der Versuch, aus seiner Wahlniederlage einen Sieg zu machen, sein Umgang mit Geheimdokumenten: Donald Trump hat eine ganze Reihe von Ermittlungsverfahren am Hals (die Sie hier nachlesen können) und daher auch jede Menge Anwälte, die ihn vor Strafe bewahren sollen. Im Fall Stormy Daniels ist das vor allem Joe Tacopina. Der prominente Verteidiger soll dafür sorgen, dass die Klage gegen Trump wegen einer möglicherweise illegalen Schweigegeldzahlung an die ehemalige Pornodarstellerin abgeschmettert wird. In Trumps Team gibt es jedoch ernsthafte Zweifel, dass Tacopina für den Job geeignet ist, wie der "Rolling Stone" berichtet.

Berater sollen Trump vor Tacopina gewarnt haben

Eine Reihe von Trumps anderen Anwälten hätten Tacopina im Privaten als "dumm" und als "Großmaul" bezeichnet, schreibt das US-Magazin unter Berufung auf eine mit der Angelegenheit vertraute Quelle und eine weitere Trump nahestehende Person. Beide Quellen hätten gesagt, dass einige von Trumps Anwälten und Beratern den Ex-Präsidenten gewarnt hätten, er solle mit Tacopina vorsichtig sein und könne nicht auf die Loyalität des Anwalts vertrauen. "Er verärgert andere mit seinen Mätzchen, aber er ist eine stumpfe Waffe, die Donald Trump offenbar will", zitiert der "Rolling Stone" eine der Personen. Eine dritte Quelle, die mit der Angelegenheit vertraut sei, habe Tacopina "so einen verdammten Idioten" genannt.

Tacopina selbst sieht das naturgemäß ganz anders: "Wenn anonyme Quellen Kommentare abgeben, in denen sie andere kritisieren, zeugt das von Neid und Feigheit", wies er die Aussagen zurück, als das Magazin ihn damit konfrontierte. "Jeder, der sich meine Erfolgsbilanz bei Prozessen und die Ergebnisse, die ich für meine Klienten erzielt habe, ansieht, kann nicht ernsthaft meine Arbeit oder meine Intelligenz kritisieren."

In der Tat hat Tacopina bereits einige hochkarätige Mandanten vertreten, darunter Michael Jackson, die Rapper Meek Mill und Asap Rocky, den Baseballspieler Alex Rodriguez und den 40. Polizeichef von New York, Bernie Kerik. Außerdem war er mehr als ein Jahrzehnt lang in leitender Funktion bei mehreren italienischen Fußballvereinen tätig und arbeitete als Experte in amerikanischen Medien. Auf seiner Internetseite rühmt sich der 56-Jährige damit, dass er einmal vom Männermagazin "GQ" als "der bestgekleidete, redegewandteste und am härtesten arbeitende Strafverteidiger" beschrieben wurde.

Weitere mögliche Anklagen Fall Stormy Daniels bringt Trump vor Gericht – diese juristischen Probleme hat er noch am Hals 1 von 5 Zurück Weiter 1 von 5 Zurück Weiter Der Fall Stormy Daniels Der New Yorker Bezirksstaatsanwalt Alvin Bragg klagt Donald Trump wegen angeblicher Schweigegeldzahlungen an die Pornodarstellerin Stormy Daniels an. Daniels, die mit bürgerlichem Namen Stephanie Clifford heißt, behauptet, sie habe 2006, als Trump bereits mit Melania verheiratet war, Sex mit ihm gehabt. Um zu verhindern, dass sie diese Behauptung öffentlich macht und damit womöglich Trumps Wahlkampf schadet, hatte dessen damaliger Anwalt und Fixer Michael Cohen nach eigenen Aussagen 2016 im Auftrag des damaligen Präsidentschaftskandidaten 130.000 Dollar (rund 122.000 Euro) an Daniels gezahlt. Außerdem soll Trump das Model Karen McDougal mit 150.000 Dollar ruhiggestellt haben. Der 76-Jährige hatte eine Zahlung an Daniels zunächst bestritten, später räumten er und seine Anwälte sie aber ein. Sie dementierten aber weiterhin, dass der Ex-Präsident eine Affäre mit ihr hatte.

Schweigegeld zu zahlen, ist in den USA nicht illegal. Die Rückerstattung an Cohen wurde aber von der Trump Organization als Anwaltskosten deklariert. Sollte dies als Fälschung von Unternehmensdokumenten ausgelegt werden, wäre dies ein Vergehen. Die Staatsanwaltschaft könnte auch argumentieren, dass die Fälschung begangen wurde, um eine andere Straftat – etwa illegale Wahlkampffinanzierung – zu vertuschen. Dann würde es sich um ein Verbrechen handeln.

Die zuständige Grand Jury in New York hatte dafür gestimmt, Trump vor Gericht zu stellen. Braggs Büro verkündete daraufhin am Donnerstagabend New Yorker Zeit eine Anklage gegen ihn. Man habe seinen Anwalt kontaktiert, um zu koordinieren, wie der Ex-Präsident sich für eine Anklageverlesung stellen könne. Bei einer solchen Verlesung werden dem Angeklagten gemäß dem US-Strafprozessrecht die gegen ihn erhobenen Vorwürfe dargelegt, in der Regel gibt er daraufhin eine Erklärung ab. Ein Richter entscheidet dann, ob der Angeklagte in Untersuchungshaft muss oder auf Kaution freigelassen wird.

Angaben zum Inhalt der Anklage machte die Staatsanwaltschaft bislang nicht. Das Dokument sei nach wie vor "versiegelt". Die genauen Anklagepunkte und Details sind damit noch unklar. Der Nachrichtensender CNN berichtete am Donnerstag, Trump sei in mehr als 30 Punkten angeklagt.

In New York haben potenzielle Angeklagte eigentlich das Recht, vor der Grand Jury Fragen zu beantworten, bevor sie angeklagt werden, aber sie sagen nur selten aus. Auch Trump hatte das Angebot nicht wahrgenommen. Das unter Ausschluss der Öffentlichkeit tagende Laiengremium besteht in der Regel aus 23 Bürgerinnen und Bürgern. Eine einfache Mehrheit reichte für die Befürwortung der Anklage.

Sollte Trump tatsächlich wegen Verstößen gegen das Wahlkampfgesetz angeklagt und auch schuldig gesprochen werden, drohen ihm bis zu vier Jahre Haft. Mehr

Doch so glatt, wie er vorgibt, verlief Tacopinas Karriere nicht: "Er hatte auch schon einige ebenso prominente Misserfolge, darunter die bittere Trennung von Kerik", schreibt der "Rolling Stone". Tacopinas Zusammenarbeit mit dem ehemaligen Polizeichef endete damit, dass Kerik ihn wegen angeblichen Fehlverhaltens verklagte, die Klage wurde allerdings später abgewiesen.

Tacopina bestreitet Trump-Lüge

Auch bei seiner Verteidigung von Donald Trump macht Tacopina nicht immer eine gute Figur. So versuchte der Anwalt bei einem seiner zahlreichen Fernsehauftritte in den vergangenen Tagen einem Moderator des Senders MSNBC während eines hitzigen Interviews ein Papier wegzunehmen, das dieser in der Hand hielt. Zudem behauptete er, Trumps anfängliche und später revidierte Aussage, er habe Stormy Daniels kein Geld zukommen lassen, sei keine Lüge gewesen, da sie nicht unter Eid gemacht wurde.

"Eine Lüge ist für mich etwas Wesentliches, das unter Eid in einem Verfahren gemacht wird", argumentierte Tacopina. Als der Moderator nachhakte und erklärte, er habe nicht gefragt, ob Trump einen Meineid geleistet habe, sondern nur, ob die Aussage wahr oder falsch sei, antwortete Tacopina: "Es ist keine Lüge, weil es eine vertrauliche Vereinbarung war. Wenn er das also zugeben hätte, hätte er gegen die vertrauliche Vereinbarung verstoßen."

Zudem bezeichnete Tacopina den Deal mit Daniels als "reine Erpressung", bestritt, dass Trump eine Affäre mit der früheren Pornodarstellerin hatte und dementierte jegliche Möglichkeit, dass Trump mit der Zahlung Wahlkampfgesetze verletzt haben könnte. Noch 2018 hatte der Anwalt dagegen während seiner Auftritte als Rechtskommentator beim US-Sender CNN angedeutet, dass er glaube, dass Trump eine Affäre mit Daniels hatte und dass die Zahlung, sollten die Fakten so sein, wie von Daniels behauptet, in den Formularen zur Wahlkampffinanzierung hätte angegeben werden müssen, was aber nicht der Fall war und was "ein echtes Problem" sein könnte.

Dem "Rolling Stone" sagte Tacopina nun, dass er seine Meinung nicht geändert habe, weil seine früheren Kommentare hypothetisch gewesen seien, während er jetzt die Fakten des Falles kenne.

Donald Trump macht sich wegen Tacopina oder des teaminternen Zoffs offenbar bislang keine Sorgen. Auf die Frage des "Rolling Stone" nach einem Kommentar dazu antwortete ein Sprecher des 76-Jährigen: "Präsident Trump hat das stärkste juristische Team, das ihm zur Verfügung steht, während er gegen den radikalen Staatsanwalt von Manhattan und andere wütende Demokraten kämpft, die das Justizsystem als Waffe einsetzen, um den führenden republikanischen Präsidentschaftskandidaten zu verfolgen."

Quellen: "Rolling Stone", tacopinalaw.com, "The Hill", MSNBC.