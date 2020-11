Als Trumps persönlicher Anwalt Rudy Giuliani, sich am Donnerstag den Fragen von Pressevertretern stellte, erntete er schnell eine Flut von Spott in den sozialen Medien. Der ehemalige Bürgermeister von New York geriet augenscheinlich ins Schwitzen, als er sich zu den Ergebnissen der Präsidentschaftswahlen 2020 äußerte. Offenbar löste sich dabei auch sein Haarfärbemittel und rann ihm in braunen Streifen über das Gesicht. Die eigentliche Aufmerksamkeit hätte wohl der Nachricht gelten sollen, dass das Wahlkampfteam von US-Präsidenten Donald Trump eine Klage im Bundesstaat Michigan zurückgezogen hat. Trumps Anwälte hatten bei ihrer Klage Wahlfälschung und Unregelmäßigkeiten bei der Stimmabgabe in Wayne County geltend machen wollen. Zuvor hatte ein Gericht allerdings den Antrag schon abgewiesen.

