Zwischen US-Demokraten und Republikanern gab es immer ein ungeschriebenes Gesetz: Während der Parteitage des politischen Gegners tritt der jeweils andere aus dem Rampenlicht zurück, der Meinungsbildung zuliebe. Aber Präsident Donald Trump wäre nicht Donald Trump, wenn er sich daran halten würde. Der Amtsinhaber hat gleich mehrere Wahlkampf-Auftritte parallel zum Parteitag der Demokraten angesetzt. Am Montag sprach er in Wisconsin und Minnesota. "Dies wird die gefährlichste Wahl, die wir je hatten. Die gefährlichste, weil ich nicht glaube, dass wir die jemals wieder loswerden, wenn sie mal drin sind. Für uns wird es kein Comeback geben. Wir werden ein weiteres Venezuela sein. Früher habe ich das leichtfertig gesagt. Jetzt sage ich es, weil es eine ähnliche Ideologie ist." Seinen Konkurrenten Joe Biden bezeichnete Trump wie gehabt konsequent als den "schläfrigen Joe". "Putin, Präsident Xi in China, Kim Jong-Un, Erdogan in der Türkei - sie sind Weltklasse-Strategen. Wir können uns keinen Typen leisten, der vor sich hindämmert und nicht mal in seinen besten Jahren besonders gut war. Diese Jungs sind Weltklasse-Strategen. Sie träumen von Joe Biden. Und wer das noch tut, ist der Iran." In Bezug auf die Corona-Pandemie sieht Trump die USA auf einem guten Weg. Dass man nicht lockerlassen dürfe, sehe man aber nicht zuletzt an Neuseeland. Dort habe man das Virus zunächst bezwungen geglaubt, habe es nun aber wieder mit einem starken Zuwachs zu tun. Die Zahl der Corona-Verstorbenen in Neuseeland seit Beginn der Pandemie beträgt 22, die der USA 170.000.

