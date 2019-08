US-Präsident Donald Trump hat sich am Sonntag in New Jersey zu seiner Idee geäußert, die Insel Grönland eventuell kaufen zu wollen. "Nun gut, es könnten mehrere Dinge getan werden. Im Wesentlichen handelt es sich um ein großes Immobiliengeschäft. Es wird Dänemark sehr wehtun. Für die USA ist es strategisch gut. Wir sind ein großer Verbündeter Dänemarks und wir werden sie auch weiterhin beschützen. Wir behalten das im Auge, der Plan steht aber jetzt nicht ganz oben auf unserer Agenda." Dänemark hatte den ins Spiel gebrachten Kauf Grönlands ausgeschlossen. Ministerpräsidentin Mette Frederiksen sagte am Sonntag, dass Grönland nicht zu verkaufen sei. Sie hoffe wirklich, dass das nicht ernst gemeint sei. Grönland ist eine eisbedeckte Insel zwischen dem Nordatlantik und dem Nordpolarmeer.. Die Insel zieht aufgrund ihrer strategischen Lage und ihrer Bodenschätze die Aufmerksamkeit der globalen Großmächte China, Russland und USA auf sich.