"This may be the most important speech I've ever made." 46 Minuten lang ist eine Videobotschaft von Donald Trump , in der der amtierende US-Präsident noch einmal seine Anschuldigungen über eine Manipulation der Wahl vom 3. November wiederholt hat. Es sei ein Update über die Bemühungen, den Wahlbetrug und die erheblichen Unstimmigkeiten aufzuklären, sagte Trump. Journalisten und somit Nachfragen zu seinen Thesen waren im Weißen Haus nicht zugelassen. Und so blieb es am Mittwoch bei seiner Beteuerung, dass es Belege gebe. Alle, die sie sähen, würden sagen: Wow, diese Beweise sind überwältigend. "Everyone is saying, wow, the evidence is overwhelming when they get to see it." Allerdings hätten sich Medien und Richter bisher geweigert, diese Beweise zu akzeptieren. Letztendlich sei er bereit, jedes korrekte Wahlergebnis zu akzeptieren und er hoffe, dass auch Joe Biden das tue. "And I hope that Joe Biden is as well." Es sei statistisch unmöglich, dass er die Wahl verloren habe, sagte Trump. Staatliche und Bundeswahlleiter haben wiederholt erklärt, dass es keine derartigen Beweise gibt. Auch Justizminister William Barr bestätigte dies zuletzt. Die meisten Klagen Trumps wurden abgewiesen. Einem Insider zufolge hat Trump bei einem Empfang im Weißen Haus angedeutet, dass er bei der Wahl 2024 erneut antreten könnte. Er kämpfe weiter um eine zweite Amtszeit. US-Präsidenten dürfen zwei Legislaturen zu je vier Jahren im Amt bleiben. Bislang absolvierte allein Grover Cleveland 1885 und 1893 zwei nicht aufeinanderfolgende Amtszeiten.