US-Präsident Donald Trump hat am Freitag eine Firma im Bundesstaat Maine besucht, die Wattestäbchen für Covid-19-Tests herstellt. Im Anschluss mussten dann alle während seines Besuchs in der Fabrik produzierten Wattestäbchen entsorgt werden, wie die Firma gegenüber "USA Today" erklärte.

Warum genau die Produktion vernichtet werden musste, ging aus dem Statement laut "USA Today" nicht hervor. Auf Bildern des Besuches sieht man: Trump trug wie üblich keinen Mund-Nasenschutz, im Gegensatz zu allen um ihn herum. Die Arbeiter sind sogar mit Haarnetzen und Laborkitteln bekleidet. Trump machte einen Rundgang durch die Fabrik, sprach mit einzelnen Arbeitern. "Hergestellt in den USA. Das sage ich ja schon lange", sagte er zu einer Person.

Es war nicht Trumps erster Besuch dieser Art. In den vergangenen Wochen hatte er mehrfach Firmen besichtigt, die Artikel produzieren, die während der Corona-Pandemie gebraucht werden. Einige dieser Betriebe werden auch von der Regierung finanziell unterstützt.

USA: Wattestäbchen sind knapp

Es ist unklar, wie viele Wattestäbchen genau vernichtet werden mussten. Allerdings mehrten sich dem Artikel zufolge in den letzten Wochen Berichte über unzureichende Testkapazitäten in der Region. Rund ein Drittel der Pflegeheime in Maine hätten vergangenen Monat bemängelt, gar keine medizinischen Wattestäbchen zu haben, um Patienten auf Covid-19 zu testen. Rund 60 Prozent hätten sich beklagt, lediglich sieben oder weniger zur Verfügung zu haben.

Die USA sind in absoluten Zahlen gemessen das am stärksten vom Coronavirus betroffene Land der Welt. Bei etwas unter zwei Millionen bestätigten Fällen sind dort nach offiziellen Angaben nahezu 110.000 Menschen an den Folgen einer Infektion gestorben. Die USA haben mehr als ein Viertel der weltweiten Corona-Fälle in ihrem Land. Global sind bis Anfang Juni mehr als 400.000 Menschen mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben.

Quellen: USA Today