US-Präsident Donald Trump hat am Mittwoch die Militärbasis Ramstein Air Base in Rheinland-Pfalz besucht. Gemeinsam mit der First Lady Melania sprach er mit Hunderten der Soldaten und Soldatinnen, schüttelte ihnen die Hand und signierte die roten Baseball-Caps, die er in seiner Kampagne für die Präsidentschaftswahlen vor zwei Jahren benutzt hatte. Vorher hatte Trump den Besuch in Ramstein genutzt, um sich mit Führungskräften der U.S. Air Force, der amerikanischen Luftstreitkraft, zu treffen. Der Präsident war auf dem Rückweg von einem Überraschungsbesuch bei US-Truppen im Irak. Dort sagte er, es gäbe keine Absicht Streitkräfte aus dem Irak abzuziehen, so wie der Präsident es für Syrien und Afghanistan angekündigt hatte. Der Besuch im Irak war Trumps erster Truppenbesuch in einer Konfliktzone. Für den angekündigten Truppenabzug aus Syrien und Afhganistan wurde der Präsident stark kritisiert, Verteidigungsminister Mattis hatte mit einem Rücktritt reagiert.