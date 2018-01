In Washington bildeten sich am Freitag lange Schlangen in den Buchhandlungen. Das Enthüllungsbuch des US-Journalisten Michael Wolff über Präsident Donald Trump hat nach seinem vorgezogenen Verkaufsstart umgehend die Bestsellerlisten gestürmt. In dieser Buchhandlung waren die ersten 30 Exemplare von "Fire and Fury: Inside the Trump White House" in weniger als einer halben Stunde ausverkauft. "Das ist Buch des Monats. Alle freuen sich darauf. Meine Mitbewohner und ich haben bereits gestern ein Kapitel online gelesen. Wir haben die ganze Zeit gelacht." "Der Inhalt ist so pikant. So etwas habe noch nie gesehen - sogar für das Weiße Haus. Ich bin fasziniert. Es gibt 200 Interviews. Ich kann es kaum erwarten, alle anderen Interview neben dem von Bannon zu lesen. Es gibt viele interessante Charaktere und nicht nur ihn." Trump hatte bis zur letzten Minute versucht, das Erscheinen des Buchs mit Hilfe seiner Anwälte zu verhindern. Der Verlag brachte daraufhin das Buch früher heraus. Eigentlich sollte es erst Dienstag erscheinen. Trump erklärte über Twitter, das Buch sei "voller Lügen" und basiere auf Quellen, die es gar nicht gebe.