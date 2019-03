US-Justizminister William Barr hat den Bericht von US-Sonderermittler Robert Mueller für den Kongress zusammengefasst. Demnach habe Mueller keine Verschwörung des Wahlkampfteams von Präsident Donald Trump mit Russland festgestellt. Zudem gebe es keine ausreichenden Beweise dafür, dass Trump sich der Justizbehinderung schuldig gemacht habe. Allerdings habe Mueller den Präsidenten in dieser Frage auch nicht ausdrücklich entlastet, berichtet Barr. Er habe dennoch entschieden, dass die vorliegenden Beweise nicht ausreichen würden, um festzustellen, dass der Präsident eine Straftat begangen habe. Mueller war fast zwei Jahre dem Verdacht einer Einmischung Russlands in den Wahlkampf 2016 und mutmaßlicher Verbindungen zum Wahlkampfstab von Trump nachgegangen. Er hatte den Bericht am Freitag wie vorgeschrieben unter Wahrung der Geheimhaltung an das Justizministerium übergeben. Im Zusammenhang mit den Ermittlungen wurde Anklage gegen 34 Personen erhoben, darunter russische Geheimdienstmitarbeiter. Trump hatte wie die russische Regierung die Vorwürfe wiederholt zurückgewiesen und die Ermittlungen als Hexenjagd kritisiert. Er sieht sich durch den Mueller-Bericht vollständig entlastet: "Es ist eine Schande, dass unser Land das über sich ergehen lassen musste. Um ehrlich zu sein, es ist eine Schande, dass ihr Präsident das ertragen musste. Es hat schon begonnen, bevor ich überhaupt gewählt wurde. Es war von Anfang an illegal. Und hoffentlich schaut sich jetzt einer die andere Seite an. Das war ein illegales Vorgehen, dass gescheitert ist. Und hoffentlich schaut sich jemand die andere Seite an. Es ist eine komplette Entlastung. Keine geheime Absprache, keine Behinderung. Vielen Dank." Der demokratische Vorsitzende des Justizausschusses im Repräsentantenhaus, Jerry Nadler, erklärte dagegen, Mueller habe "eindeutig und ausdrücklich den Präsidenten nicht entlastet". Er kündigte an, Barr werde seinem Ausschuss Rede und Antwort stehen müssen. Die Veröffentlichung des Berichts bedeutet für den Präsidenten nicht das Ende der juristischen Auseinandersetzungen. Er sieht sich über Muellers Arbeit hinaus mit weiteren Klagen und Ermittlungen auf Bundes- und Landesebene konfrontiert.