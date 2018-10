In den USA ist Ethanol billiger als Rohöl. Der breite Einsatz von Alkohol aus Biomasse im Benzin könnte zu einem niedrigeren Preis an der Zapfsäule beitragen. US-Präsident Donald Trump hat nun die Forderung von Bauern nach mehr Ethanol-Benzin erfüllt, weniger als einen Monat vor der Kongresswahl. Er wolle das landesweite Verbot des Einsatzes von Benzin mit einem Ethanol-Anteil von 15 Prozent im Sommer aufheben, sagte er am Dienstag in Iowa, einem der großen landwirtschaftlich geprägten Bundesstaaten. "Meine Regierung schützt Ethanol. Das ist doch das, was ihr wolltet. Heute entfesseln wir der Kraft von E15, um unser Land das ganze Jahr über anzutreiben." "Die Demokraten werden dem Ethanol ein Ende bereiten, das wisst ihr. Sie werden ihn euch wegnehmen. Sie werden einen Weg finden, ihn euch zu nehmen, wenn ihr sie lasst. Also geht besser raus und wählt die Republikaner." Der größere Einsatz von E15 ist Gegenstand eines langwierigen Streits zwischen der Öl- und Agrar-Industrie. Der Ölpreis ist unter anderem wegen der US-Sanktionen gegen den Iran gestiegen. Momentan liegt er bei umgerechnet 67 Cent pro Liter.