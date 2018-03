Rex Tillerson ist nicht mehr Außenminister der USA. US-Präsident Donald Trump hat ihn am Dienstag entlassen. Ein hochrangiger Vertreter des US-Präsidialamtes sagte, Trump wollte ein neues Team haben, bevor die Verhandlungen mit Nordkorea und verschiedenen Handelspartnern beginnen. Er habe Tillerson bereits am Freitag zum Rücktritt aufgefordert, wollte dies aber nicht verkünden, solange dieser auf einer Dienstreise in Afrika gewesen sei. Trump selbst begründete die Entlassung Tillersons am Dienstag mit Meinungsverschiedenheiten: "Rex und ich haben darüber schon eine ganze Zeit gesprochen. Wir sind ziemlich gut miteinander ausgekommen. Aber wir hatten auch Meinungsverschiedenheiten. Wenn man sich zum Beispiel das Iran-Abkommen anschaut. Ich finde es fürchterlich, er findet es glaube ich in Ordnung. Ich möchte es brechen oder irgend etwas unternehmen und er sah das etwas anders. Wir haben einfach andere Standpunkte gehabt. Mit Mike Pompeo ist das anders, wir denken ähnlich. Ich denke, das wird gut laufen. Rex ist ein sehr guter Mann, ich mag ihn sehr. Und ich danke ihm für seine Arbeit." Auch der bisherige CIA-Direktor Mike Pompeo gilt als Kritiker des Abkommens mit dem Iran. Seine Nachfolgerin beim CIA soll die bisherige Vize-Direktion Gina Haspel werden. "Gratulation an alle!", schrieb Trump auf Twitter. Es ist die bisher größte Umbildung seines Kabinetts, in dem es schon zahlreiche personelle Veränderungen gegeben hat.