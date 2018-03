Angesichts eines drohenden Handelskrieges erwägt US-Präsident Trump bei den geplanten Schutzzöllen auf Stahl und Aluminium Ausnahmen für einige Länder. Das sagte Präsidialamtssprecherin Sarah Sanders am Mittwoch in Washington: "Wir erwarten, dass der Präsident bis zum Ende der Woche etwas unterzeichnen wird und es möglicherweise Ausnahmen für Mexiko und Kanada gibt. Und eventuell auch für andere Länder, auf Basis der nationalen Sicherheit." Trump hatte vorige Woche angekündigt, Stahl und Aluminium bei der Einfuhr in die USA mit Schutzzöllen zu belegen. Der Präsident hat wiederholt gegen Billig-Importe gewettert, vor allem aus China. Sie schädigten nach seiner Darstellung die heimische Industrie und vernichteten Arbeitsplätze. Im Kongress, in der US-Wirtschaft und auch in Trumps eigener Partei gibt es jedoch Widerstand gegen die Zoll-Pläne. So baten mehr als 100 republikanische Abgeordnete Trump in einem Schreiben, auf ein pauschales Verhängen der Abgaben zu verzichten und nur gezielt gegen Billig-Importe vorzugehen.