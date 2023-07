Verfahren drei von sechs könnte bald im Hause Donald Trump anstehen. Bei Truth Social teilte der Präsidentschaftsbewerber mit, er rechne bald mit einer erneuten Anklage. Die Vorwürfe sind ernst, es geht um die Wahl 2020 und die Attacke auf das Kapitol.

Der frühere US-Präsident Donald Trump rechnet damit, dass eine Anklage gegen ihn im Zusammenhang mit der Wahl 2020 und der Attacke auf das Kapitol unmittelbar bevorsteht. Trump schrieb am Montag auf der von ihm mit begründeten Plattform Truth Social, er gehe davon aus, dass die Anklage von Sonderermittler Jack Smith zu seiner "friedlichen und patriotischen Rede" nun "jederzeit" in den nächsten Tagen kommen dürfte. Trump verunglimpfte Smith einmal mehr als "gestört" und dessen Team als "parteiische Verbrechertruppe". Deren Vorgehen gegen ihn sei nichts als "Wahlbeeinflussung".

Sonderermittler ermittelt gegen Trump

Hintergrund sind die Untersuchungen gegen Trump zu seinen Versuchen, den Ausgang der Präsidentenwahl 2020 zu beeinflussen, die am 6. Januar 2021 in einer beispiellosen Attacke seiner Anhänger auf das US-Kapitol gipfelten. Trump hatte seine Unterstützer in einer Rede kurz zuvor einmal mehr mit der Behauptung aufgewiegelt, dass er durch massiven Wahlbetrug um einen Sieg gebracht worden sei.

Trump hatte vor einigen Tagen bekannt gegeben, dass er formell per Brief darüber informiert worden sei, Ziel der Ermittlungen von Jack Smith zu sein. Der Republikaner, der nächstes Jahr erneut bei der Präsidentenwahl antreten will, machte dabei bereits deutlich, dass er mit einer baldigen Anklage rechne.

Ein Geschworenen-Gremium muss letztlich über eine mögliche Anklage in dem Fall entscheiden. Offizielle Angaben dazu, wann eine Entscheidung dieser Grand Jury zu erwarten ist, gibt es aber nicht.

Sexuelle Belästigung und Verleumdung von E. Jean Carroll Die Autorin E. Jean Carroll hatte Trump wegen Vergewaltigung und Verleumdung verklagt – und teilweise recht bekommen. Die Jury eines Bundesgerichts in New York urteilte am 9. Mai 2023, Trump habe Carroll "sexuell missbraucht" und später verleumdet. Den Vorwurf der Vergewaltigung wiesen die neun Geschworenen aber zurück. Der frühere US-Präsident muss zwei Millionen Dollar wegen Körperverletzung und drei Millionen Dollar wegen Verleumdung zahlen.

In einem weiteren, noch laufenden Verfahren, verklagt Carroll erneut wegen Verleumdung auf Zahlung von Schadenersatz in Höhe von zehn Millionen Dollar. Dabei geht es um Äußerungen Trumps zu seiner Verurteilung.

Die Publizistin, die unter anderem für die "Elle" schrieb, hatte Trump beschuldigt, sie im Frühjahr 1996 in der Umkleidekabine des New Yorker Luxus-Kaufhauses Bergdorf Goodman vergewaltigt zu haben. Öffentlich machte die langjährige Kolumnistin des Magazins "Elle" ihren Vorwurf erst 2019, als Trump Präsident war. Trump bezichtigte Carroll der Lüge und erklärte, sie sei nicht sein "Typ". Mehr

In den vergangenen Monaten war bereits in zwei anderen Fällen in New York und Miami Anklage gegen Trump erhoben worden. Der eine Fall steht im Zusammenhang mit Schweigegeldzahlungen an einen Pornostar, der andere dreht sich um die Aufbewahrung von streng geheimen Regierungsunterlagen in Trumps Privatanwesen. Die Ermittlungen in der Dokumentenaffäre leitet ebenfalls Sonderermittler Smith.