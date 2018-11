US-Präsident Donald Trump hat im Beisein von Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron seine Forderungen an die Europäer erneuert, mehr für die Verteidigung auszugeben. Er sei für ein "starkes Europa" und wolle den europäischen Verbündeten dabei helfen, sicherte Trump am Samstag in Paris zu. Allerdings müsse Europa seinen fairen Beitrag bei der Verteilung der Lasten innerhalb der Nato leisten. Macron äußerte Verständnis für Trumps Haltung. Er sei der Meinung, dass Europa mehr Verantwortung für seine eigene Sicherheit übernehmen müsse, sagte der französische Präsident. Er werde sich mit Trump über die Lastenverteilung innerhalb der Nato ebenso austauschen, wie über Fragen der Entwicklung von strategischen Fähigkeiten in Europa. Trump hält sich zu einem zweitägigen Besuch in Frankreich auf. Anlass sind die Feierlichkeiten zum Gedenken an das Ende des Ersten Weltkrieges vor 100 Jahren.