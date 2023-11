Betrugsprozess in New York

Betrugsprozess in New York Trump geht gegen Redeverbot vor. Dabei haben seine Angriffe auf das Gericht gravierende Folgen

von Marc Drewello Die Anwälte von Donald Trump im New Yorker Betrugsprozess haben die Notwendigkeit des Redeverbotes gegen den Ex-Präsidenten bestritten. Die Aussage eines Gerichtsmitarbeiters zeichnet jedoch ein ganz anderes Bild.

Im Betrugsprozess gegen Donald Trump in New York hat der ehemalige US-Präsident am Montag die dauerhafte Aufhebung seines Redeverbotes beantragt. Trump will nicht hinnehmen, dass Richter Arthur Engoron ihm und seinen Verteidigern untersagt hat, sich öffentlich über das Verfahren zu äußern. Mitte November hatte der 77-Jährige bereits die vorläufige Außerkraftsetzung der sogenannten Gag Order erreicht. Ein Berufungsgericht hatte entschieden, dass ihre Rechtmäßigkeit von einem größeren Richtergremium überprüft werden müsse.

Engoron hatte Trump den Maulkorb verpasst, nachdem der Ex-Präsident ihn und Mitarbeitende des Gerichtes unter anderem in den sozialen Medien heftig beschimpft hatte, und sich daraufhin eine Flut von Hassbotschaften und Belästigungen über das Gericht ergoss. In ihrem Antrag von Montag argumentierten Trumps Anwälte nun, dass die Angriffe ihres Mandanten entgegen der Entscheidung von Engoron keine Drohungen waren und dass das "beunruhigende Verhalten anonymer Dritter" nicht Trump angelastet werden könne.

Anwälte sehen Trumps Rechte durch Gag Order verletzt

Die "weitreichenden, verfassungswidrigen Redeverbote" verletzten das verfassungsmäßige Recht von Trump und seinen Anwälten, "grundlegende Fairness zu fordern" und öffentlich auf das "sehr offen parteiische Verhalten" hinzuweisen, das "den Prozess infiziert und durchdrungen hat", heißt es in dem Gerichtsdokument. Die Gag Order schirme "Richter Engoron und seinen offen parteiischen Gerichtsschreiber von der genauen Prüfung ab, die für die Aufrechterhaltung des öffentlichen Vertrauens in die Justiz und die Gewährleistung eines fairen Prozesses unerlässlich ist."

Ähnliche Vorwürfe der Parteilichkeit und politischen Voreingenommenheit hatte Trump auch in den Social-Media-Beiträgen erhoben, die ihm das Redeverbot eingebracht hatten. In einem Posting vom 3. Oktober hatte Trump sogar den Namen, das Foto und die Social-Media-Konten von Engorons "korrupter" Gerichtsschreiberin veröffentlicht und ohne jegliche Beweise behauptet, sie sei die Geliebte des verheirateten Mehrheitsführers der Demokraten im Senat, Chuck Schumer.

Welche Folgen Trumps öffentliche Angriffe für die Justizmitarbeiter haben, wurde am vergangenen Mittwoch deutlich, als Engorons Team beim Berufungsgericht die Wiedereinführung der Gag Order verlangte. "Täglich werden der Richter und seine Mitarbeiter mit Hunderten von belästigenden und bedrohenden Anrufen, Sprachnachrichten und E-Mails überschwemmt", schrieb Charles Hollon, ein Gerichtsbeamter in der Abteilung für öffentliche Sicherheit, in dem Antrag. Diese hätten am und nach Trumps Posting vom 3. Oktober "exponentiell" zu genommen. Die Drohungen würden als "ernsthaft und glaubwürdig und nicht als hypothetisch oder spekulativ" bewertet.

"Vertraut mir. Vertraut mir, wenn ich das sage. Ich werde kommen. Es ist mir egal. Und niemand wird mich aufhalten", zitierte Hollon in seiner eidesstattlichen Erklärung aus einer der Sprachnachrichten an das Gericht.

Ex-US-Präsident unter Druck Diese juristischen Probleme hat Donald Trump am Hals 1 von 6 Zurück Weiter 1 von 6 Zurück Weiter Zivilrechtliche Ermittlungen des Bundesstaates New York Die Generalstaatsanwältin von New York, Letitia James, hat Donald Trump, Mitglieder seiner Familie und Mitarbeiter der Trump Organization im September 2022 wegen des Vorwurfs von Finanzbetrügereien zivilrechtlich verklagt: Die Familienholding soll den Wert von Immobilien künstlich aufgeblasen haben, um Kredite von Banken zu erhalten. In anderen Fällen sollen die Immobilienwerte wiederum kleingerechnet worden sein, um weniger Steuern oder Versicherungsbeiträge zahlen zu müssen. Die Klage richtete sich ursprünglich gegen Trumps drei älteste Kinder Ivanka, Donald Junior und Eric Trump. Ivanka wurde aber inzwischen aus der Klage herausgelöst. James strebt nach eigenen Angaben Geldstrafen in Höhe von 250 Millionen Dollar für den Ex-Präsidenten und seine Kinder an. Außerdem soll ihnen für immer verboten werden, Unternehmen mit Sitz im Bundesstaat New York zu leiten.

Sechs Tage vor dem Verhandlungsstart am 2. Oktober 2023 erklärte der New Yorker Richter Arthur Engoron die Trumps bereits in einer Grundsatzentscheidung des Finanzbetruges für schuldig. Engoron zufolge hatte die Staatsanwaltschaft "schlüssige Beweise dafür vorgelegt, dass die Angeklagten die gemeldeten Vermögenswerte um 114 Millionen bis 207 Millionen Dollar überbewertet haben" (mehr dazu können Sie hier lesen).



Fazit: Die juristische Niederlage ist Trump nach dem verkündeten Richterspruch gewiss. Da es sich jedoch nur um ein Zivilverfahren handelt, droht ihm keine Gefängnisstrafe. Die spannende Frage lautet nun, wie hoch die Geldstrafe gegen den Ex-Präsidenten ausfallen wird und ob er einige seiner wertvollsten Immobilien – wie den Trump Tower – abdrücken muss. Mehr

"Gib dein Amt auf, du dreckiges, verräterisches Stück Müll", hieß es demnach in einer anderen Voicemail. "Wir werden dich und alle anderen dreckigen, verräterischen, lügenden und betrügenden Amerikaner erwischen. Ihr seid nichts weiter als eine Bande von Kommunisten. Wir kommen, um euch endgültig zu beseitigen."

Hollons Dokument enthielt die Abschriften von sieben Sprachnachrichten an Engorons Büro, von denen die meisten wegen ihrer Vulgarität stark geschwärzt wurden. Das war aber offenbar nur ein sehr kleiner Teil der eingegangenen Botschaften. Laut der eidesstattlichen Erklärung umfassen die Drohabschriften mehr als 275 Seiten. Ein großer Teil der Angriffe richtet sich demnach gegen Engorons Gerichtsschreiberin. Diese werde täglich mit "belästigenden, verunglimpfenden Kommentaren und antisemitischen Sprüchen" konfrontiert. Nach eigener Aussage erhalte sie "täglich etwa 20 bis 30 Anrufe auf ihrem Mobiltelefon und etwa 30 bis 50 Nachrichten". Seit der vorübergehenden Aufhebung der Gag Order hätten die Drohungen wieder zugenommen und etwa die Hälfte davon seien antisemitisch.

Der Rechtsstreit um das Redeverbot für Trump und seine Anwälte ist Teil des zivilrechtlichen Betrugsverfahrens, das von der New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James gegen den Ex-Präsidenten, dessen Söhne Donald jr. und Eric sowie Mitarbeiter der Trump Organization angestrengt wurde. James wirft ihnen vor, über Jahre die Vermögenswerte des Konzerns manipuliert zu haben, um an bessere Konditionen für Kredite und Versicherungen zu kommen. Richter Engoron hatte dies vor dem Prozess bereits bestätigt – in dem Zivilverfahren geht es deshalb vor allem um die Festlegung möglicher Strafen. James fordert eine Geldstrafe in Höhe von 250 Millionen Dollar und ein Verbot für Trump und seine Söhne in dem Bundesstaat Unternehmen zu leiten.

Quellen: Courthouse News Service, Document Cloud, "Huffington Post", CNN