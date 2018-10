Nach dem Rücktrittsgesuch der US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Nikki Haley, hat Donald Trump eine mögliche Nachfolgerin im Blick: die ehemalige Vize-Sicherheitsberaterin Dina Powell, derzeitig tätig für die Bank Goldman Sachs. "Dina ist eine Person, die ich in Erwägung ziehe", sagte der US-Präsident. "Es gibt tatsächlich aber noch andere Namen." Spekulationen, wonach Trumps Tochter Ivanka UN-Botschafterin werden sollte, wies der Republikaner zurück. "Die Leute wissen, dass Ivanka der Hammer wäre, aber dann würde man mir Vetternwirtschaft vorwerfen, können Sie sich das vorstellen?" Haley hatte am Dienstag angekündigt, ihr Amt zum Jahresende aufzugeben. Sie habe eine ausgezeichnete Arbeit geleistet, sagte Trump am Dienstag in Washington. Über ihre Nachfolge will er in den kommenden zwei oder drei Wochen entscheiden. Haley erklärte, sie werde bei der Präsidentenwahl 2020 nicht antreten, sondern sich für die Wiederwahl Trumps einsetzen. Seit Trumps Amtsübernahme im Januar 2017 sind eine ganze Reihe von Regierungsvertretern entweder zurückgetreten oder wurden entlassen.