Die Aussage einer hochrangigen Beamtin des Verteidigungsministeriums verzögerte sich am Mittwoch, weil Abgeordnete der Republikaner im US-Kongress für einen Eklat sorgten. Etwa zwei Dutzend von ihnen stürmten einen Saal im Kongress, in dem eine vertrauliche Anhörung stattfand. Und zu dem sie eigentlich keinen Zugang hatten. Dort liefen gerade Anhörungen im Zusammenhang mit Vorermittlungen zu einem möglichen Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump. Abgeordnete beschrieben chaotische Szenen. Ein derartiges Verhalten sei nicht hinnehmbar, sagte der demokratische Abgeordnete Eric Swalwell: "Das ist ein Versuch, die Zeugen einzuschüchtern. Ein Zeugin war im Saal, als die Republikaner in den Raum kamen. Natürlich haben wir alles gemacht, was möglich war, um die Zeugin rauszubringen, und um sicherzustellen, dass sie von dieser Taktik nicht beeinflusst wird. Mit dieser Taktik soll das Unvermeidliche herausgezögert werden." Die Sitzung begann mit einer Verzögerung von etwa fünf Stunden. Der Republikaner Roger Marschall war unzufrieden mit dem demokratischen Ausschussvorsitzenden Adam Schiff: "Er hatte nicht den Mut, mit uns zu reden. Er ist gegangen, er ist aufgestanden und gegangen. Er hatte nicht den Mut, um uns zu sagen, warum wir nicht in den Raum durften. Das ist die größte Farce, die ich je in meinem Leben gesehen habe." Vor dem Vorfall hatte Trump noch mehr Härte von seinen Republikanern im drohenden Impeachement-Verfahren gefordert. Im Rahmen der Vorermittlungen waren bereits mehrere Diplomaten befragt worden.