Trump kritisiert Nike-Werbung – seine Anhänger verbrennen Sportsachen

Manche Leute in den USA verbrennen jetzt demonstrativ ihre Sportsachen vom Konzern "Nike". Andere loben Nike dafür, dass die Firma den Ex-NFL-Football-Profi Colin Kaepernick für die neue Werbekampagne verpflichtet hat, den Mann, der mit seinem Hymnen-Protest gegen Rassismus bekanntgeworden war. Auch US-Präsident Donald Trump hat die Entscheidung von Nike kritisiert, Colin Kaepernick zu neuer Aufmerksamkeit zu verhelfen. Dies sende eine "furchtbare Botschaft", sagte Trump laut der Nachrichtenwebsite "Daily Caller". Auf der anderen Seite sei es für die USA weiterhin wichtig, dass man gewisse Freiheiten habe, Dinge zu tun, von denen andere glaubten, dass man sie nicht tun sollte, ergänzte Trump. Die US-Profiliga NFL lobte Kaepernick dagegen in ihrer Stellungnahme. Die sozialen Fragen, die er und andere Spieler aufgezeigt hätten, "verdienen unsere Aufmerksamkeit" und Taten, sagte ein Sprecher. Kaepernick hatte 2016 eine Debatte ausgelöst, als er aus Protest gegen Polizeigewalt und Rassismus gegen Afroamerikaner beim Erklingen der Nationalhymne im Stadion auf die Knie ging. Ihm schlossen sich weitere Spieler an. An der US-Börse war die Kampagne zunächst negativ aufgenommen worden, die Aktie von Nike verlor relativ deutlich. Experten sagen allerdings voraus, dass Nike langfristig von der Werbekampagne profitieren dürfte.