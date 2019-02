US-Präsident Donald Trump hat die Unterzeichnung eines Notstands-Dekrets angekündigt, um Mittel für den Bau einer Grenzmauer zwischen den USA und Mexiko zu erhalten. Er werde die Notstandserklärung unterzeichnen, sobald er an den Schreibtisch zurückkehre, sagte Trump am Freitag in einer Ansprache vor dem Weißen Haus. "Ich werde eine Notstandserklärung unterzeichnen. Das ist schon viele Male zuvor passiert. So etwas wurde seit 1977 auch von anderen Präsidenten unterzeichnet. Sie haben es einfach unterzeichnet und niemand hat sich dafür interessiert. Ich denke mir, dass das nicht sehr aufregend war. Aber niemanden hat es interessiert, aber sie haben es unterzeichnet. Dabei waren die Gründe in vielen Fällen viel unwichtiger. Wir reden aber über eine Invasion in unser Land. Mit Drogen, mit Menschenhändlern. Und mit allen Sorten von Kriminellen und Banden." Mit dem Notstand kann der Präsident staatliche Mittel frei machen, die er für den von ihm gewünschten Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko braucht. Der Bau der Mauer war eines seiner zentralen Wahlkampfversprechen und wird auch von vielen der Trump-Unterstützer vehement gefordert. Die oppositionellen Demokraten lehnen die Mauer ab und hatten im Haushaltsentwurf Mittel dafür verweigert. Die Umwidmung von Haushaltsposten für die Finanzierung wollen sie mit Klagen verhindern. Die demokratische Oppositionsführerin Nancy Pelosi hatte zuvor erklärt, es sei denkbar, rechtlich gegen Trumps Entscheidung vorzugehen.