Sarah Sanders verkündigt Neuigkeiten: Nach der Kritik an Donald Trump hat der US-Präsident den ehemaligen CIA-Chef John Brennan vom Zugang zu geheimen Informationen ausgeschlossen. Trump habe Brennan die sogenannte Sicherheitsfreigabe entzogen, sagte Präsidialamtssprecherin Sarah Sanders am Mittwoch in Washington. Er habe dies damit begründet, dass Brennan seinen Zugang zu vertraulichen Informationen für negative Äußerungen über die Regierung missbraucht habe. Brennan war unter Trumps Vorgänger Barack Obama CIA-Chef und gilt als scharfer Kritiker Trumps. Am Dienstag hatte er via Twitter in Richtung des Präsidenten geschrieben, es sei "unfassbar, wie oft Sie daran scheitern, ein Minimum an Anstand, Höflichkeit und Integrität zu zeigen." Nach dem Entzug seiner Sicherheitsfreigabe erklärte Brennan am Mittwoch, er werde sich nicht unterkriegen lassen. "Dieses Vorgehen ist Teil von Trumps umfassenderen Bemühungen, die Meinungsfreiheit zu unterdrücken und Kritiker zu bestrafen. Das sollte allen Amerikanern ernsthaft Sorgen machen."