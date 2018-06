Das Treffen mit Kim Jong Un und Trump wird nach einigem Hin und Her nächste Woche Dienstag stattfinden.





Im Vorfeld bekam Trump einen Brief von Nordkoreas Machthaber persönlich zugesteckt. Alle Welt wollte natürlich wissen, was Kim Trump vor dem Gipfeltreffen zu sagen hat. Trump genießt wie immer die Aufmerksamkeit und antwortet auf Reporterfragen: Es handle sich um einen "sehr netten und sehr interessanten Brief".





"Das war ein sehr netter Brief. Würden Sie gern sehen, was in dem Brief stand? Für wie viel? Für wie viel?"

"Würden Sie nur einen Hinweis geben?"

"Es war ein sehr interessanter Brief."





Nur acht Minuten später verrät Trump sich selbst. Offenbar hat er schon wieder vergessen, dass er gerade noch so getan hat, als hätte er den Brief schon gelesen.





Denn auf Nachfrage eines Journalisten, ob er Kim Jong Un eine Antwort geschickt habe, sagt Trump plötzlich: "Ich habe den Brief gar nicht geöffnet."





Es sind diese kleinen Beispiele, die zeigen, wie willkürlich Trump Aussagen trifft – und vor allem, dass Zweifel, ob er die Wahrheit sagt, stets angebracht sind.





Außerdem sorgte er mit diesem Tweet für Aufregung:





"Wie von zahlreichen Rechtswissenschaftlern dargelegt wurde, habe ich das absolute Recht, mich selbst zu begnadigen, aber warum sollte ich das tun, wenn ich nichts falsch gemacht habe?"





Woher kommt dieser Ausbruch der Selbstverteidigung?





Die New York Times veröffentlichte kurz zuvor einen 20-seitigen Brief, den Trumps Anwälte bereits im Januar an FBI-Sonderermittler Robert Mueller geschickt hatten.

Trumps Anwälte erklärten darin, dass der Präsident nicht vor Gericht vorgeladen oder angeklagt werden könne. Eine Anklage wegen Behinderung der Justiz sei gegenstandslos, weil die amerikanische Verfassung dem Präsidenten erlaube, eine Ermittlung zu beenden oder sich eben selbst zu begnadigen.





Natürlich gefällt Trump, dass er die Macht hätte, sich selbst zu begnadigen und der Hexenjagd – so wie er die Ermittlungen gegen sich und sein Team nennt – ein Ende zu setzen.





Aber so leicht ist es natürlich nicht.

US-Verfassungsforscher sagen, dass eine Selbstbegnadigung wahrscheinlich zu einer Amtsenthebungsverfahren führen würde. Der Grund: Amtsmissbrauch. Selbst Trumps Anwalt Rudy Giuliani musste einräumen, dass eine Selbstbegnadigung "undenkbar" sei. Aber es ist natürlich typisch Trump, dass er ohne sich abzusprechen, sowas einfach mal raushaut. Außerdem versucht er wirklich alles, um von den Ermittlungen um die Russland-Affäre abzulenken.





Trump hat sich mit der amerikanischen Profi-Footballliga angelegt – und zwar so richtig.

Schon länger tobt ein Streit zwischen Trump und Footballspielern, die aus Protest gegen Polizeigewalt während der Nationalhymne zu Beginn des Spiels knien, statt stehen. Es ist Tradition, dass die Sieger des Super-Bowls vom Präsidenten persönlich geehrt werden. Dieses Jahr haben die Philadelphia Eagles gewonnen. Blöd nur, dass die Spieler ihre Teilnahme an der Veranstaltung im Weißen Haus verweigerten.

Aus Angst, dass zu wenig Teilnehmer auf der Ehrung sind, spielte Trump die beleidigte Leberwurst und sagte die Veranstaltung mit den Spielern komplett ab. Dazu teilte er noch mächtig gegen die Sportler aus: es sei respektlos gegenüber dem amerikanischen Volk, wenn sie während der Nationalhymne knien oder in der Umkleidekabine bleiben.





Wissen Sie, was ich respektlos finde? Wenn der Präsident der USA, der sich als der größte Patriot aufspielt, nicht mal das Lied God Bless America auswendig singen kann! Und überhaupt, entweder man singt es ganz oder lässt es bleiben!





Außerdem hat Trump am Donnerstag tatsächlich die Freilassung von Alice Marie Johnson angeordnet. Die Frau, für die sich Kim Kardashian bei ihrem Besuch im Weißen Haus eingesetzt hat. Da wünscht man sich doch, der Kardashian-Clan würde sich auch für freien Handel einsetzen, denn durch Trumps Strafzölle droht gerade ein mächtiger Handelskrieg auszubrechen.