US-Präsident Donald Trump hat erneut deutlich gemacht, was er von seinem ehemaligen Parteikollegen John McCain hält. Der 82-jährige McCain war im August an Krebs gestorben. Er sei nie ein Fan von John McCain gewesen und werde es nie sein, sagte Trump am Mittwoch auf einer Veranstaltung in Ohio. McCain habe ein gefälschtes Dossier an das FBI weitergegeben ohne ihn zu informieren, sagte Trump weiter. Zudem habe er gegen die Krankenversicherung Obamacare in Arizona gekämpft, in der entscheidenden Abstimmung aber dafür gestimmt. Schließlich habe Trump ihm zwar die gewünschte Beerdigung gewährt, aber er sei kein Fan von McCain.