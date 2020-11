Sehen Sie im Video: #MillionMAGAMarch – Twitter-User kapern Trump-Hashtag mit Pfannkuchen-Bildern.









Tausende haben in Washington, D.C., für Donald Trump demonstriert. Auf TikTok und Twitter verbreiten Trump-Gegner unter dem offiziellen Hashtag der Demonstration dagegen Brunch-Stimmung.

Unter #MillionMAGAMarch posten viele User auf Twitter und TikTok Bilder von Pfannkuchen.





Gestartet wurde die lustige Protestaktion von Schauspielerin Shea Depmore:





"Ich möchte nicht, dass diese „Stolzen Jungs“ auf der Straße stolz sind. Also machen wir Folgendes: Wir halten einen Millionen-Pfannkuchen-Brunch. So sieht es aus. Macht Amerika wieder Pfannkuchen!"





Nach dem Aufruf folgen zahlreiche Posts:





Eine friedliche Art des Protests, um den Protest im Netz weniger sichtbar zu machen.

Auf den Straßen in der US-Hauptstadt endeten die Begegnungen von Trump-Wählern und ihren Gegnern dagegen in Gewalt.

Trump-Unterstützer glauben den Behauptungen des US-Präsidenten, dass bei den Stimmenauszählungen im US-Bundesstaat Georgia betrogen worden sei.





Dafür liegen bisher keine Beweise vor.

