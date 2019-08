US-Präsident Donald Trump hat seinen geplanten Staatsbesuch in Dänemark abgesagt. Als Grund dafür nannte Trump auf Twitter die Weigerung Dänemarks, Grönland an die USA zu verkaufen. "Dänemark ist ein sehr besonderes Land mit unglaublichen Menschen, aber auf Basis der Äußerungen von Ministerpräsidentin Mette Frederiksen, wonach sie kein Interesse an einem Verkauf Grönlands habe, werde ich mein geplantes Treffen verschieben", schrieb Trump am Dienstag auf Twitter. Am Sonntag hatte Frederiksen Trumps Idee in einem Zeitungsinterview eine Absage erteilt: "Grönland steht nicht zum Verkauf. Grönland ist nicht dänisch. Grönland gehört Grönland. Ich hoffe wirklich, dass das nicht ernst gemeint ist.", wird sie zitiert. Trump selbst hatte erklärt, er sei "strategisch" an Grönland interessiert. Das stehe aber nicht ganz oben auf seiner Agenda. Sein Besuch in Dänemark war nach Angaben des Präsidialamts für den 2. und 3. September geplant. Dabei sollte Trump auch den grönländischen Ministerpräsidenten Kim Kielsen treffen.