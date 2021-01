Donald Trump hat einen "sehr wohlwollenden" Brief an den neuen US-Präsidenten Joe Biden verfasst – im Netz wird über den Inhalt spekuliert

Nachdem Donald Trump nicht an der Vereidigung des neuen US-Präsidenten Joe Biden teilgenommen hatte, hielt er sich zumindest an eine andere Tradition: Er schrieb einen "sehr wohlwollenden" Brief an seinen Nachfolger.

Der frühere US-Präsident Donald Trump hat seinem Nachfolger Joe Biden nach dessen Angaben einen "sehr wohlwollenden" Brief geschrieben. Da die Zeilen des Republikaners "privat" seien, werde er in der Öffentlichkeit nicht über den Inhalt des Briefs sprechen, bevor er mit Trump selbst geredet habe, sagte Biden am Mittwoch (Ortszeit) in Washington vor Journalisten.

Im Netz wird spekuliert

Die Reaktionen im Netz folgten prompt: Nutzer spekulierten über den Inhalt des Briefes und witzelten in Twitter-Posts darüber, was Trump dem neuen US-Präsidenten wohl mitteilen wollte. So vermutet ein Nutzer etwa die Worte "Ich bin wütend auf dich und werde heute und morgen nicht mit dir reden" in dem Schreiben an Biden.

In einem weiteren Post machten sich Nutzer über Trumps anhaltende Überzeugung lustig, dass er der eigentliche Sieger der Wahl im letzten Jahr sei: "Joe, du weißt, dass ich gewonnen habe", steht in dem zusammengebastelten Brief, der auf Twitter kursiert.

Trump nahm nicht an der Vereidigung Bidens teil

In den USA ist es Tradition, dass die scheidenden Präsidenten ihren Nachfolgern einen handgeschriebenen Brief hinterlassen. Ob auch Trump dieser Gepflogenheit nachkommen würde, galt bis zu Bidens Amtseinführung als unsicher. Als erster US-Staatschef seit mehr als 150 Jahren hatte Trump bereits mit einer wichtigen Tradition gebrochen und nicht an der Vereidigungszeremonie seines Nachfolgers teilgenommen.

Biden und seine Vize Kamala Harris waren am Mittwochmittag (Ortszeit) in Washington vereidigt worden. In seiner Antrittsrede rief Biden das gespaltene Land zu Einheit auf. Er werde ein "Präsident für alle Amerikaner" sein, betonte er.