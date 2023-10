Trump soll geheime Informationen über Atom-U-Boote ausgeplaudert haben

Wegen der Aufbewahrung von Verschlusssachen in seinem Wohnsitz Mar-a-Lago wird bereits gegen Donald Trump ermittelt. Nun haben US-Medien neue schwere Vorwürfe wegen seines Umgangs mit Geheiminformationen gegen den Ex-Präsidenten erhoben.

Der frühere US-Präsident Donald Trump hat US-Medien zufolge nach dem Ende seiner Amtszeit geheime Details über Atom-U-Boote gegenüber einem australischen Milliardär preisgegeben. Trump habe die Informationen bei einem Abendessen in seinem Privatanwesen Mar-a-Lago im US-Bundesstaat Florida weitererzählt, berichten unter anderem der Sender ABC und die "New York Times" unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Laut "New York Times" identifizierten anonyme Quellen den Milliardär als Anthony Pratt, der eines der weltgrößten Verpackungs- und Papierunternehmen leitet.

Pratt soll mehreren Personen von Trumps Aussagen berichtet haben

Der Nachrichtensender ABC News berichtet, Pratt habe die Informationen später mit "zahlreichen weiteren Personen" geteilt. Unter den Gesprächspartnern des Geschäftsmannes waren demnach "mehr als ein Dutzend ausländische Beamte, mehrere seiner eigenen Mitarbeiter und eine Handvoll Journalisten". Die "New York Times" zitierte Quellen, wonach Trumps Indiskretionen "potenziell die US-Atomflotte gefährdeten".

Pratt hatte Trump im April 2021 in dessen Golfclub in Palm Beach getroffen. Wie ABC weiter berichtet, äußerte der Unternehmer gegenüber dem Ex-Präsidenten die Ansicht, dass Australien seine U-Boote künftig von den USA kaufen sollte. Trump habe Pratt daraufhin angeblich die genaue Zahl von Atomsprengköpfen genannt, die U-Boote der US-Marine normalerweise an Bord haben, und erzählt, wie nah sie sich russischen U-Booten nähern können, ohne erkannt zu werden.

Bundesstaatsanwälte, die gegen Trump bereits wegen der Aufbewahrung geheimer Dokumente in Mar-a-Lago ermitteln, hätten Pratt zweimal wegen des Vorfalls befragt, heißt es in den Berichten weiter. Der Australier könnte nun in dem Prozess, der im Mai in Florida beginnen soll, als Zeuge gegen den Ex-Präsidenten aussagen.

Ex-US-Präsident unter Druck Trumps Betrugsprozess beginnt – doch andere juristische Probleme könnten ihm noch gefährlicher werden 1 von 6 Zurück Weiter 1 von 6 Zurück Weiter Zivilrechtliche Ermittlungen des Bundesstaates New York Die Generalstaatsanwältin von New York, Letitia James, hat Donald Trump und seine Familie im September 2022 wegen des Vorwurfs von Finanzbetrügereien zivilrechtlich verklagt: Die Familienholding Trump Organization soll den Wert von Immobilien künstlich aufgeblasen haben, um Kredite von Banken zu erhalten. In anderen Fällen sollen die Immobilienwerte wiederum kleingerechnet worden sein, um weniger Steuern oder Versicherungsbeiträge zahlen zu müssen. Die Klage richtete sich ursprünglich gegen Trumps drei älteste Kinder Ivanka, Donald Junior und Eric Trump. Ivanka wurde aber inzwischen aus der Klage herausgelöst. James strebt nach eigenen Angaben Geldstrafen in Höhe von 250 Millionen Dollar für die Beklagten an. Außerdem solle Trump und seinen Kindern für immer verboten werden, Unternehmen mit Sitz im Bundesstaat New York zu leiten.

Sechs Tage vor dem Verhandlungsstart am 2. Oktober 2023 erklärte der New Yorker Richter Arthur Engoron den Ex-Präsidenten nun bereits in einer Grundsatzentscheidung des Finanzbetruges für schuldig. Engoron zufolge hatte die Staatsanwaltschaft "schlüssige Beweise dafür vorgelegt, dass die Angeklagten die gemeldeten Vermögenswerte um 114 Millionen bis 207 Millionen Dollar überbewertet haben" (mehr dazu können Sie hier lesen).





Fazit: Die juristische Niederlage ist Trump nach dem verkündeten Richterspruch gewiss. Da es sich jedoch nur um ein Zivilverfahren handelt, droht ihm keine Gefängnisstrafe. Die spannende Frage lautet nun, wie hoch die Geldstrafe gegen den Ex-Präsidenten ausfallen wird und ob er einige seiner wertvollsten Immobilien – wie den Trump Tower – abdrücken muss. Mehr

Trump hat juristisch an mehreren Fronten zu kämpfen. Der Republikaner wird unter anderem beschuldigt, gesetzeswidrig höchst sensible Informationen aus seiner Zeit als US-Präsident in privaten Räumen aufbewahrt zu haben. Laut Anklageschrift handelt es sich unter anderem um geheime Dokumente mit Informationen zu nuklearen Fähigkeiten der USA und militärischen Notfallplänen des Landes. Die Bundespolizei FBI hatte im August 2022 Mar-a-Lago durchsucht und dort verschiedene Verschlusssachen beschlagnahmt. Trump plädierte bei der Vorstellung der Anklage in Miami im Juni auf "nicht schuldig". Es war die erste Anklage auf Bundesebene für den Republikaner. Der Prozess soll am 20. Mai 2024 starten.